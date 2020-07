Gabriela Firea, dezaluiri despre Robert Negoița: 'A venit la mine acasa sa il susținem pe Liviu Dragnea'

Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, afirmă că alianța dintre Victor Ponta și Robert Negoiță este „o alianță a răului”. Firea dezvăluie că în 2015 Robert Negoiță îl denigra pe Ponta și le cerea liderilor PSD să îl susțină pe Liviu Dragnea pentru președinția partidului.

„Nu ma asteptam, dar luam lucrurile ca atare. Cred ca este o alianta a raului, nu a binelui. Am vazut in conferinta doar doua persoane care transmiteau sageti, faceau glume, lansau acuzatii fara nicio legatura cu ceea ce se intampla in Capitala si in tara. S-a spus ca unii sunt oamenii domnului Dragnea, unii s-au desprins de domnul Dragnea. Este o definitie foarte incorecta. Eu tin minte foarte bine ce s-a intamplat in PSD si a veni acum si a spune cine e cu Dragnea si cine e anti e o mare ipocrizie.

Cand domnul Ponta si-a dat demisia pe Facebook, Robert Negoita, care se prezinta ca un om nou, iesit din spuma marii, a venit la mine acasa si mi-a spus sa nu o sustinem pe Rovana Plumb, ci sa il sustinem pe Liviu Dragnea. Suna liderii din tara si le spunea ca Victor Ponta este un tradator, ne-a vandut, ca trebuie sa mergem cu Liviu, ca este un om capabil. L-a denigrat foarte mult pe Victor Ponta. De aceea spun ca este o alianta a raului. Ei impreuna incearca sa omoare candidatul Gabriela Firea si daca nu reusesc macar sa contribuie la destabilizarea mea. Fac jocurile PNL și USR. Discutii stiu ca au fost, domnul Negoiță se și laudă”, a declarat Firea la Antena 3.