Gabriela Firea, dezlantuita impotriva lui Nelu Tataru, dupa anunturile despre Spitalul Colentina: 'Diletantism! Rea-credinta! Bonus de ticalosie!'

Gabriela Firea îi reproşează ministrului Sănătăţii că a anunţat la televizor că s-a primit aviz de la DSP pentru deschiderea Spitalului Colentina, deşi nici autoritatea tutelară, nici medicii nu au fost anunţaţi. Primarul general al Capitalei afirmă că încearcă de o lună să deschidă acest spital pentru pacienţii cronici.

"Diletantism! Rea-credinta! Asa poate fi caracterizata iesirea manipulatoare din aceasta seara a ministrului sanatatii. Dl Tataru s-a laudat la televizor, si nu institutional, asa cum este legal, ca se redeschide Spitalul Colentina. Fara sa spuna cand, cum, ce se intampla cu pacientii covid internati. In dispret fata de cadrele medicale si pacienti.

Vestea ar fi una buna, daca nu ar fi insotita de grotesc. Pentru ca, desi facem demersuri de peste o luna de zile sa redeschidem acest spital pentru pacientii cronici, ministrul Tataru refuza cu indarjire! La ordinul sau, DSP Bucuresti a tinut bolnavii cronici la poarta spitalului, refuzand sa ne dea avizul pentru redeschidere. Nici pana azi, nu am primit, la spital ori la Assmb, avizul DSP, atat de mult asteptat de peste 20 000 de pacienti si cadre medicale", scrie Gabriela Firea pe Facebook.

Primarul Capitalei îl acuză pe Tătaru şi de un "bonus de ticalosie", pentru că ar fi furnizat pe surse informaţia că managerul Spitalului Colentina este infectat cu coronavirus.

"Ministerul sanatatii livreaza, pe surse, stirea ca managerul de la Colentina s-a contaminat cu Sars-Cov 2. In dispret fata de drepturile fundamentale ale pacientilor, precum si drepturile constitutionale ale fiecarui roman.

Managerul de la Colentina NU este presedintele Romaniei, nu are obligativitatea de a prezenta public un buletin medical. Sanatos sau pacient, are dreptul sa decida daca face publice date cu caracter personal. Daca ne mai trebuia o mostra ca acolo, sus, sunt doar diletanti si indecenti, am avut-o in seara asta!", mai scrie Gabriela Firea.