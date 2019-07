Gabriela Firea dezvaluie momentul in care a inceput razboiul ei cu Traian Basescu: Este un animal politic, dar nu a trecut peste asta

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat că relația dintre ea și fostul președinte Traian Băsescu s-a deteriorat în momentul în care a devenit președintele Comisiei de anchetă Nana, din Parlament. Firea consideră că Băsescu nu a reușit să treacă peste moment și de atunci o atacă permanent.

Citește și: Adrian Țuțuianu a început să vorbească: DEZVĂLUIRI INCENDIARE despre Codrin Ștefănescu

”S-a întâmplat ceva și dumnealui, chiar dacă este un politician foarte versat, un animal politic, nu a putut să treacă peste asta.

Așa cum știi, sunt om de echipă și am răspuns la solicitarea președintelui Victor Ponta să particip la comisia de anchetă Nana. Eu am fost nevoită să spun ceea ce se întâmpla acolo. Eu cred că nu a putut să treacă peste asta, deși în calitate de jurnalist am avut o relație foarte bună cu dumnealui, poate unii mă acuzau că-i țin partea. Nu era așa, era doar relația dintre un jurnalist, care era favorabil oamenilor care-i veneau la emisiuni (...) Mă deranjează faptul că dumnealui știe foarte bine ce se întâmplă la Primăria Capitalei, știe toate mecanismele și nu mă așteptam să mă laude, dar măcar să fie corect. Nu a fost să fie așa.”, a declarat Gabriela Firea, la ”Marius Tucă Show”.