Gabriela Firea dezvaluie suma URIAȘA cheltuita de Primaria Capitalei in batalia cu Covid-19

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, dezvăluie faptul că în perioada stării de urgență, dar și ulterior, instituția pe care o conduce a cheltuit peste 10 milioane de euro în bătălia cu noul coronavirus, iar de la Guvern s-au primit promisiuni că acești bani vor fi decontați.

Citește și: Pro România, lovitură sub centură pentru USR: mutarea ar putea duce la dizolvarea partidului/ DOCUMENT

"Am cheltuit peste 10.000.000 de euro. Ni s-a spus 'cheltuiți, cheltuiți, cheltuiți, abandonați șantierele, abandonați celelalte obiective, pentru că Guvernul vă va deconta acești bani din surse naționale, bugetul țării și din fonduri europene'. Noi, am crezut pe cuvânt și am făcut toate cheltuielile necesare pentru cele 19 spitale, de asemenea pentru toate persoanele din carantină în București.

Au fost mii de persoane în București venite din toate țările Europei - toate aceste cheltuieli, nu doar doar de cazare, ci și de alimentație, îmbrăcăminte, asistență și sanitară și, de multe ori, psihologică, și îngrijirea copiilor, au fost acoperite de către Primăria Capitalei", a precizat Gabriela Firea, informează Antena 3.