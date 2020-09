Gabriela Firea, dezvaluiri despre momentele emoționante de dupa pierderea alegerilor locale: 'Nu am plans'

Gabriela Firea, candidatul PSD care a pierdut Primăria Capitalei, a dezvăluit ce a făcut în ultimele 2 zile, din momentul în care a aflat de eșecul din alegerile locale.

"Am văzut că s-a spus că vreau să dau vina pe alte persoane. Am răspuns unor întrebări, nu era normal să păstrez tăcerea. Nu am plâns. În viață trebuie să plângi de bucurie, nu din frustrare.

Citește și: Rareș Bogdan, anunțul momentului: ‘Vă asigur că vom crește pensiile cu mai mult de 14 la sută’ .

Ieri am avut un moment delicat, a fost un moemnt în care m-am îmbrățișat cu colegii, alături de care am muncit în ultimi 4 ani. Azi am venit, mi-am strâns lucrurile, fotografiile, icoanele. Nu aveam prea multe pentru că stăteam mai mult pe teren. Am rămas cu țevile de la Radet", a spus Gabriela Firea.