Gabriela Firea, dezvaluiri despre ruptura de Liviu Dragnea: 'Preocuparea era pentru alte subiecte decat cele pe care noi le prezentasem oamenilor'/ VIDEO

Gabriela Firea a fost invitata Danei Budeanu la o nouă rubrică video, "Verdict - 10 cu Dana Budeanu". În interviu, primarul Capitalei a dezvăluit şi cum a ajuns să i se opună lui Liviu Dragnea în PSD, când acesta părea să fie stăpânul României.

Dana Budeanu: - Unul dintre momentele în care am hotărât să te susţin a fost momentul în care te-ai opus real lui Liviu Dragnea. Pentru mine a fost un moment în care mi-am dat seama că ea a fost lăsată singură cuc de cine nu trebuia să o lase singură cuc. În momentul în care s-a întâmplat acel lucru, în care ai fost tranşată public, mi-am dat seama că eşti singură, mi-am dat seama că ai fost lăsată singură pentru că ai avut tupeul să spui ceva invers. Ţi s-a întâmplat din poziţia de primar, de femeie. Tu nu aveai voie să spui altceva. Este situaţia în care se află majoritatea femeilor din societatea asta, dar şi din funcţii, dacă ajung, că în general nu ajung. Când ajung şi fac o mică 'greşeală' se porneşte un linşaj. Eu atunci m-am hotărât. Adică ce se întâmplă? Nu ai voie să mişti, nu ai voie să vorbeşti? E ca o omertă în jurul a tot ce înseamnă politica?

Gabriela Firea: - Mie îmi era ruşine, de aceea am avut îndrăzneala să ies din front. Poate fiind femeie, poate lucrând atâţia ani în presă, era foarte mare jena, observând cum se scurge timpul şi ceea ce am promis nu se întâmplă. Centura trebuia să treacă la Primăria Capitalei, că suntem cei mai interesaţi să se rezolve problema traficului. Elcen-ul să fie transferat la Primărie, să fie sub aceeaşi cupolă producţie-transport-distribuţie. Să nu mai avem aceste CET-uri care toată vara ne-au ţinut fără apă caldă. Oamenii nu ştiu că Guvernul e responsabil, nu primarul. Ei au oprit apa ca toată lumea să dea vina pe mine. De asemenea, metroul trebuia să treacă la Primărie. Văzând că trece timpul şi nu se face nimic, guvernul fiind format din colegi care ar fi vrut, dar nu puteau că era altă comandă de sus. Atunci m-am sus, am vorbit frumos, o dată, de două ori, de 10 ori. Când am văzut că lucrurile deja derapează şi preocuparea este pentru alte subiecte decât cele pe care noi le prezentasem oamenilor, am venit şi am spus că nu este în regulă, eu n pot să mai fiu aici.

Dana Budeanu: - Ţie nu ţi s-au dat lucrurile acestea pentru că eşti femeie, pentru că eşti primarul Capitalei, pentru că deveneai extrem de puternică în faţa electoratului.

Gabriela Firea: - Noi ce făceam am fi făcut am fi făcut împreună şi vedea toată lumea. Această gândire, să-i dau în cap să nu crească el, dar de fapt pierde şi cel care această strategie. Asta e gândirea mea. Eu spun hai să facem împreună şi câştigăm împreună.

Dana Budeanu: - La noi realizările sunt pe persoană fizică pentru că aşa e naţia. Nu este o jignire.

Gabriela Firea: - Politica e un sport de echipă, nu poţi să faci de capul tău tot ce-ţi trece prin cap.