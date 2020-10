Gabriela Firea: Dupa o campanie rușinoasa a venit și ziua dreptații

Primarul în funcție al Capitalei, Gabriela Firea, susține că în timpul campaniei electorale, Nicușor Dan și Vlad Voiculescu s-au chinuit să critice orice proiect inițiat de ea, dar acum Vlad Voiculescu anunță că va continua proiectele pe sănătate ale fostului primar.

”După o campanie rușinoasă, plină de minciuni și atacuri injuste la persoană, în care s-au străduit să-i convingă pe bucureșteni că nu am făcut nimic iar ceea ce am făcut este prost și vor anula toate proiectele mele, iată că a venit și ziua dreptății. Viceprimarul care va coordona sănătatea a anunțat că va menține toate programele inițiate de mine și echipa mea : investiții în spitale, medicină școlară, teste PCR, stimulente financiare pentru gravide, nou-născuți, procedură FIV, teste genetice pentru cancer etc.

Când chiar adversarii politici îți recunosc munca și implicarea, înseamnă că nu ai făcut umbră pământului fără rost!

A, să nu uit! Domnul în cauză a anunțat că anulează doar stimulentul financiar pentru donatorii de plasmă sanguină, de la pacienții vindecați de Covid! Până acum, avem 155 donatori. Adică circa 500 de pacienți din ATI salvați!

Judecați voi utilitatea acestui program, câtă vreme guvernul nu face niciun efort pentru a asigura plasma necesară cazurilor grave!

Se pare că vanitățile și interesele sunt, la ei, mai presus decât viața oamenilor!”, scrie Gabriela Firea.