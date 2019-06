Gabriela Firea e acuzata ca și-a marit salariul. REACȚIA primarului Bucureștiului

După ce mai multe instituții de presă au acuzat-o că și-a mărit salariul, Gabriela Firea a decis să reacționeze. Anul trecut, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a câștigat un salariu de 23.750 de lei, brut, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, de Primăria Municipiului București. Mai mult, primarul amenință că va da în judecată ”pe toti cei care disemineaza in spatiul public informatii false care aduc ii grave prejudicii de imagine, atat in plan profesional cat si in plan personal.”

”Articolele din Libertatea, Adevarul, Newsweek și ziare.com care vizeaza salariul Primarului General sunt nefondate, nedocumentate si tendentioase si aduc grave prejudicii de imagine atat Primarului General, cat si institutiei pe care o conduce, drept pentru care Primarul General isi rezerva dreptul de a-i actiona in judecata pe toti cei care au publicat informatii false legate de activitatea precum si de situatia sa financiara.

In ceea ce priveste datele injuste publicate, pentru edificare, informam: autorul articolului din cotidianul Libertatea, fara sa cunoasca legislatia in vigoare si sa fara sa adreseze nici o intrebare, pentru o documentare impartiala, Primariei Municipiului Bucuresti, afirma, complet eronat, ca Primarul General "si-a marit salariul".

In realitate, pentru corecta informare a opiniei publice, comunicam faptul ca NU Primarul General isi modifica salariul, ci acesta este stabilit, la nivel national, de legislatia in domeniu.

Concret, conform art. 38 alin. (2) lit. c) din legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice “prin excepție de la prevederile lit. a) indemnizațiile lunare ale personalului care ocupă funcții de demnitate publică se stabilesc prin înmulțirea coeficienților din anexa IX cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată”.

În anexa IX, coeficientul aferent Primarului General este 10.

Potrivit art. 16 alin. (2) legii nr. 153/2017, indemnizaţiile lunare ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi primarilor şi viceprimarilor unităţilor administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile se majorează cu până la 25%.

Hotărârea Guvernului nr. 846/2017 stabilește pentru anul 2018 salariului minim brut pe țară garantat în plată la valoarea de 1.900 lei.

Astfel, un calcul simplu arata ca: 1.900 lei x 10 + 25% =19.000 lei + 4750 lei = 23750 lei (salariul brut).

Mai mult decat atat, la o analiza obiectiva a salariilor primarilor celor mai mari orase din Romania se poate observa ca in Capitala Romaniei, salariul Primarului General, conform legislatiei in vigoare, a fost majorat cu doar 39,8 %, in timp ce primarii alor orase au beneficiat de cresteri salariale (in anul 2018, fata de 2017) de pana la 92,6% (in cazul primarului municipiului Iasi).

Exemplificam cu cifre concrete: in Bucuresti, in cazul unor primarii de sector, majorarea salariului primarului a fost de 54%, iar in alte orase - unde primarii si-au publicat declaratiile de avere (pentru ca acestea nu au fost facute publice de toate primariile in tara) majorarile au fost de 48,5% (Brasov) si 41,9% (Cluj), ceea ce demonstreaza clar faptul ca Primarul General nu "si-a majorat salariul" dupa bunul plac, toate aceste cresteri fiind de fapt rezultatul modificarilor legislative in domeniu.

Concret, indemnizația lunară a Primarului General se situa in anul 2018, in medie, la 13.893 lei, iar cele ale altor primari din tara se ridicau la 13.583 lei (Iasi), 12.520 lei (Cluj-Napoca), 11.878 lei (Sector 3), 10.169 lei (Brașov), cifre comparabile în condițiile în care aceștia gestionează municipii diferite ca amploare. Astfel, Primarul General gestionează Capitala României, un oraș cu peste 2,1 milioane de locuitori, în timp ce primarii municipiilor Iasi, Cluj-Napoca si Brasov au în administrare municipii de 5-10 ori mai mici, cu populatii cuprinse intre 290.000 și 371.000 de locuitori.

De asemenea, autorul articolului asociaza salariul de anul trecut al Primarului General cu situatia bugetara din anul urmator a Primariei Capitalei, fortand, tendentios si eronat, o comparatie care nu se justifica: salariul din anul 2018 al Primarului General cu bugetul Primariei Capitalei din 2019.

Totodata, in alte asa-zise anchete de presa, unii jurnalisti au mers chiar mai departe si au insinuat, analizand cifra cu cifra declaratia de avere a Primarului General, ca Gabriela Firea a imprumutat mai multe persoane cu bani, dar ca "sursa de venit ar fi neclara".

Insa autorii ignora voit faptul ca, pana sa ocupe o functie publica, Gabriela Firea a lucrat timp de peste 20 de ani in presa si in mediul privat, astfel incat atat bunurile dobandite cat si imprumuturile acordate in urma cu peste 6 ani, nu se pot raporta la veniturile din ultimii doi ani. In consecinta, afirmatiile de tip "ca să strângi 150.000 de euro, deci, ai nevoie de o sută de luni, așadar de peste opt ani în care să nu cheltui nimic" nu reprezinta altceva decat calomnii menite sa denigreze, injust, numele Primarului General.

Mai mult decat atat, informatiile eronate si tendentioase publicate in spatiul public au fost preluate atat de site-uri de stiri avide de 'afisari' (in care nu conteaza adevarul ci doar popularitatea site-ului) cat si de oameni politici care s-au grabit nu sa verifice adevarul informatiei ci sa transforme calomnia in instrument politic, consumandu-si energia 'constructiva' chiar in elaborarea unor postere si ilustratii care sa le sustina asa-zisele 'dezvaluiri'.

In consecinta, reiteram faptul ca Primarul General isi rezerva dreptul de a-i actiona in judecata pe toti cei care disemineaza in spatiul public informatii false care aduc ii grave prejudicii de imagine, atat in plan profesional cat si in plan personal.”, se arată în comunicatul remis de Primăria București.

