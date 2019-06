Gabriela Firea este la spital in Londra! Va fi operata in strainatate ”Sigur ma voi intoarce”

Gabriela Firea are probleme de sanatate de mai multe luni. Recent, primarul general al Capitalei a anuntat ca urmeaza sa faca o ultima interventie chirugicala. Nu a spus insa ca pentru aceasta operatie a decis sa plece in strainatate.

Joi dimineata insa, Gabriela Firea a transmis un mesaj in care transmitea ca va fi bine si ca se va intoarce curand. Gabriela Firea se afla la Londra cu sotul ei, Florentin Pandele, iar cei doi s-au fotografiat chiar in fata spitalului, unde cel mai probabil primarita Capitalei va fi operata.

Gabriela Firea a fost operata de doua ori din pricina unor probleme de la colon. Primarului general i-a fost scoasa o sarma de aproximativ 3 centimentri. ”Sanatatea mea, in ultimele sase luni, a atarnat de un fir de ata. Am avut mai multe interventii si o operatie dificila iar in vara aceasta mai urmeaza una complexa, sper finala”, marturisea Gabriela Firea recent.

De altfel, pana acum, Gabriela Firea a fost operata in tara si de fiecare data a spus ca are incredere in medicii romani.

"In decembrie a avut o interventie chirurgicala de urgenta (n.r. Gabriela Firea), in ianuarie inca o interventie chirurgicala unde i s-a gasit o sarma de vreo 3 cm in colon. In martie a avut cea mai importanta interventie chirugicala, care ne-a daramat pe toti, numai pe ea nu. Eu cred ca fac parte din categoria oamenilor puternici. Atunci mi-am dat seama ca sunt foarte slab si m-am intors pentru a nu stiu cata oara cu fata la Dumnezeu”, a povestit si sotul acesteia, Florentin Pandele.

