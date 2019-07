Gabriela Firea este SCOASA din cursa pentru prezidențiale: Ce test impus de noua conducere a PSD pica primarul Bucureștiului

Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, afirmă că lucrul cel mai important pe care trebuie să îl aibă contracandidatul lui Klaus Iohannis este calitatea de "om neconflictual". Referitor la ideea ca Viorica Dăncilă să fie prezidenţiabilul PSD, Fifor spune: "De ce nu?".

Vicepremierul propus pentru parteneriate strategice Mihai Fifor a declarat, miercuri seară, la TVR 1, în emisiunea lui Ionuț Cristache, ”România9”, că nu are emoţii privind numirea sa.

Citește și: Silviu Mănăstirea anunță că lui Klaus Iohannis i se pregătește o cursă! Operațiunea specială declanșată de USR

"Nu am de ce să am emoţii. Am fost la Guvern, am fost ministru al Apărării, am fost vreo trei săptămâni şi prim-ministru interimar”, a afirmat Fifor.

Acesta a precizat că nu se pune problema ca PSD să îndeplinească o dorinţă a preşedintelui Klaus Iohannis prin schimbarea din funcţie a ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan.

Citește și: Simona Halep i-a luat fața Vioricăi Dăncilă! Reacție uluitoare în Parlamentul European

În ceea ce priveşte candidatul PSD pentru funcţia de preşedinte al ţării, Mihai Fifor a spus: "Cred că cel mai important lucru pe care trebuie să-l aibă contracandidatul lui Klaus Iohannis este acela de a avea calitatea unui om neconflictual".

"De ce nu?", a spus Fifor atunci când a fost amintit numele Vioricăi Dăncilă drept prezidenţiabil.

Citește și: Rareș Bogdan a explodat în Parlamentul European: ‘Așteptăm dovada că nu am fost mințiți! Suntem santinela civilizației’

"Preşedintele PSD trebuie să arate forţă, să arate că este un preşedinte responsabil care nu se teme. (...) Niciodată PSD nu o să intre în război de dragul de a avea un meci călduţ. Intră în bătălia aceasta cu scopul declarat de a câştiga alegerile prezidenţiale. Vă reamintesc că au fost candidaţi care au apărut pe turnant cu trei, cu patru luni înainte de bătălia finală şi au fost candidaţi de succes. Să analizăm 2014, Iohannis vs. Ponta. (...) Victor Ponta venea pe cai mari, era preşedinte de partid, rupea zodul din faţa sa (...), iar candidatul cel şters a câştigat", a spus Mihai Fifor.

Conform sondajelor, Gabriela Firea este prima, dar nu trece de criteriul pe care Fifor l-a cerut.

Citește și: Gigantul american care a dat lovitura cu Simona Halep! Cea mai profitabilă afacere din istoria companiei .