Gabriela Firea explica marea impacare cu Liviu Dragnea: motivele din spatele deciziei

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a explicat că era necesar să se împace cu Liviu Dragnea și Guvernul pentru binele bucureștenilor, o relație tensionată fiind de natură să aducă deservicii Capitalei.

”După opt luni de zile de colaborare pe care o pot numi aproape inexistentă între mine și reprezentanții Guvernului și ai partidului de guvernământ cred că s-a dat un semnal în legătură cu faptul că oamenii nu trebuie să sufere din cauza unor conflicte personale sau politice(...) Cetățenii acestei țări nu trebuie să fie privați de dezvoltare oriunde s-ar afla. Orice om de bună credință care ne privește în acest moment poate fi de acord cu mine că o primărie, oricât ar fi de mare, nu are resursele financiare de personal și chiar legislative pentru a realiza multitudinea de probleme cu care se confruntă o metropolă.

În București, oficial suntem 2,2 milioane, neoficial este vorba de peste patru milioane de cetățeni.

Pentru acești cetățeni avem toți datoria să ne înfrângem anumite sentimente sau resentimente și să luptăm până la ultima picătură pentru a le face viața mai bună”, a spus Gabriela Firea, la Antena 3.

„Am ridicat o multitudine de probleme nu pentru a mă pune pe mine în evidență. Timpul mi-a dat dreptate în sensul că s-a dovedit că eu nu am solicitat funcții, nu am cerut absolut nimic pentru mine. Tot ce am solicitat a fost strict pentru a ne ține de cuvânt, deoarece orice program electoral în alegeri este o sumă de idei atât din partea candidatului cât și a colegilor”, a mai spus Firea.