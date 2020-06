Gabriela Firea face bilanțul unui proiect de amploare: 31.177 de mamici au beneficiat

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, face bilanțul la doi a programului ”Voucher Materna” și arată că 31.177 de mămici au beneficiat de sprijinul autorităților pentru a-și cumpăra medicamente sau pentru a efectua analize.

”13 milioane de euro pentru femeile insarcinate! Analize si medicamente garantate! Programul Voucher Materna a implinit astazi doi ani! In acest timp, 31.177 de mamici din Bucuresti au beneficiat de initiativa Primariei Capitalei, unica in Romania!

Prin programul derulat de Directia Generala de Asistenta Sociala s-au alocat peste 13 milioane de euro, bani destinati femeilor insarcinate astfel incat acestea sa poata beneficia de servicii medicale moderne si medicamente de ultima generatie!

In anul 2018, am propus, iar Consiliul General a aprobat, acordarea unui sprijin financiar femeilor insarcinate din Capitala, in valoare de 2.000 de lei, pentru achitarea medicamentelor si serviciilor medicale, denumit Voucher Materna.

Cu ajutorul acestui sprijin financiar, vital in unele cazuri, viitoarele mamici au posibilitatea sa isi plateasca medicamente, analize sau proceduri medicale care nu sunt decontate de Casa de Asigurari de Sanatate si care, din cauza pretului ridicat, in unele situatii, erau inaccesibile.

De altfel, Primaria Capitalei deruleaza mai multe programe pentru sprijinirea familiilor din Bucuresti, printre care amintesc Proiectul „O șansă pentru cuplurile infertile” – FIV 1 – o initiativa de un succes extraordinar, in urma caruia s-au nascut nu mai putin de 357 de copii (acum se deruleaza cea de-a doua etapa a acestui proiect), stimulent financiar pentru constituirea familiilor (in valoare de 1.500 de lei), un alt stimulent financiar pentru nou-nascuti (2.500 de lei), un ajutor social comunitar pentru familia monoparentală sau sprijin pentru achizitia de rechizite.”, scrie Gabriela Firea.