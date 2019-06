Gabriela Firea face glume despre 'baieții cu ochi albaștri' din PSD: Pe mine m-a contactat unul singur, soțul meu

Vicepreședintele PSD Gabriela Firea a ironizat, vineri seara, prezenta 'baietilor cu ochi albastri' in PSD, dupa ce chiar din interiorul partidului s-a lansat acuzatia voalata ca unii lideri raspund unor comenzi din afara PSD si au legături cu serviciile secrete.

„Am citit, da, am vazut, pare ca e plin de baieti cu ochi albastri in jurul nostru. Pe mine nu m-a contactat decat sotul meu, care are ochi albastri, dar nu e in niciun serviciu secret”, a spus Firea la TVR 1.

Ea a adaugat ca semnatarii scrisorii anti-Dragnea din toamna anului trecut au fost acuzati ca fac jocurile serviciilor.

„Eu am semnat scrisoarea dar nu m-a contactat nimeni. Ne asumam aceste riscuri sa fim luati asa, la gramada”, a zis Firea.

Firea a continuat cu glumele cand a fost intrebata daca poate fi candidat la prezidentiale. „Poate se decide candidatul cand sunt eu in spital, facem haz de necaz. Amara gluma, dar daca asa sunt lucrurile, trebuie sa ne adaptam”.

