Gabriela Firea face matematica cu Nelu Nataru: Unde s-au evaporat pacienții? O problema de clasa a 2-a!

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, acuză noi dezinformări pe tema pacienților COVID-19 din București.

„Ministerul sanatatii, condus de un membru PNL, a anuntat la pranz, prin comunicatorii-dezinformatori uzuali, ca in Bucuresti au aparut 100 de noi cazuri de pacienti covid 19, de ieri pana azi. Ca sa vedeti pana unde se merge cu manipularea si dezinformarea, iata cateva cifre :

* Spitalul Victor Babes 10 internari

* Spitalul Colentina 0 internari (sunt asteptati 4 pacienti din tara, anuntati dupa comunicarea oficiala)

* Spitalul Carol Davila 0 internari

Sa calculam: 100 minus cei 10 pacienti de la Victor Babes = 90 pacienti.

Intrebare : unde sunt cei 90 de pacienti? Unde s-au evaporat? Unde sunt tratati? S-a anuntat fara echivoc ca nu mai sunt locuri la Matei Bals si Marius Nasta. Si daca se eliberau cateva, prin externari, nu incapeau 90 de pacienti. Iata o problema de matematica de clasa a 2-a!

La fel ca si simpla problema de logica de ieri : cati pacienti s-au internat ieri la Matei Bals, in timpul vizitei oficiale? Raspuns : Cate ambulante scoase din garaj incapeau in curtea interioara, si puteau intra in cadrul unei fotografii.

Stiu ca ne credeti pe toti prosti! Dar nu uitati ca suntem multi!”, a scris Gabriela Firea pe Facebook.