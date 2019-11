Gabriela Firea face noi precizari despre SCANDALUL din PSD: 'A fost un mic incident, am luat atitudine'

Gabriela Firea a devoalat, miercuri seara, la România TV, scandalul în care a fost prinsă, în ședința CEX, marți seara, când Marian Oprișan a atacat-o violent, prin jigniri, numindu-o ”manevristo-securistă”

A fost un mic incident, am luat atitudine, am ieșit din sală, am fost rugată să revin, am revenit și am pus punct discuției. Poate era multă tensiune, multe emoții, poate a durat prea multe ore, iar de la oboseală spunem și ceea ce nu ne-am dori. A fost o ședință grea.

De la primele luări de poziție curgeau demisiile. La jumătatea ședinței se știa cursul, pentru că demisionase jumătate din BPN. La final, doamna Viorica Dăncilă a spus că a remarcat ce se dorește și că demisionează.

Candidatura pentru funcția de președinte este exclusă. Voi analiza, cu colegii mei, candidatura pentru funcția de vicepreședinte regional București - Ilfov. Trebuie să avem o abordare mult mai apropiată de români. Să recunoaștem greșelile pe care le-am făcut, să avem încredere între noi.”, a declarat Gabriela Firea.

