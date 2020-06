Gabriela Firea: 'Guvernul nici nu considera Centura Capitalei o prioritate, nici nu o transfera la Primaria Municipiului Bucuresti'

Gabriela Firea, edilul Capitalei, a declarat că Guvernul nu consideră Centura Capitalei o prioritate şi nici nu o transferă la Primăria Municipiului Bucureşti. Primarul general susţine că şi-a reafirmat dorinţa de a se implica pentru finalizarea centurii.

"La inaugurarea primei parcări supraterane, cu teren de sport pe acoperiş, realizată în sectorul 4 al Capitalei, am reafirmat dorinţa de a mă implica energic pentru finalizarea Centurii ocolitoare a Capitalei. Din păcate, Guvernul nici nu consideră Centura Capitalei o prioritate, nici nu o transferă la Primăria Municipiului Bucureşti, pentru a fi finalizată. Am preluat lucrările la Podul Ciurel, la Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu, Pasajul Sudului în stadii incipiente şi le-am dus la bun sfârşit. Am început acum mai puţin de 2 ani lărgirea la 4 benzi a Bulevardului Fabrica de Glucoză şi am finalizat investiţia, precum şi alte mari lucrări de infrastructură", a scris Gabriela Firea, vineri, pe Facebook.

Edilul Capitalei a amintit că, împreună cu echipa sa, a dus la bun sfârşit "proiectele abandonate din Bucureşti".

"Tot aşa ne asumăm să imprimăm un mod de lucru energic, implicat, la Centura Capitalei. Totul este ca Guvernul să facă ceea ce trebuia să întreprindă demult, să transfere acest obiectiv de investiţii la Primăria Capitalei. Nu înţeleg de ce este atâta înverşunare! Nici nu se lucrează la Centură, dar nici nu o transferă. Poate măcar în al 12-lea ceas se va lua o decizie în acest sens, spre binele bucureştenilor", a menţionat Gabriela Firea.

Primarul general al Bucureştiuli l-a felicitat pe Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, pentru toate investiţiile realizate. "Îl felicit pe colegul meu, Daniel Băluţă, pentru toate investiţiile realizate, la fel cum îi susţin şi încurajez pe toţi colegii primari de sectoare"

Parcarea publică supraetajată, cu teren de sport pe acoperiş, a fost inaugurată în spatele Pieţei Berceni-Olteniţei, a anunţat vineri Primăria Sectorului 4.