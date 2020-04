Gabriela Firea și Adrian Streinu-Cercel nu cedeaza: Testarea bucureștenilor se va face!

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat joi că testarea celor 10.500 de bucureşteni va avea loc. "Proiectul se va face, se realizează la Institutul Matei Balş, împreună cu Institutul Naţional de Sănătate Publică, susţinut logistic de către Primăria Capitalei şi cele şase primării de sectoare, cu toţii am făcut comandă de teste". Ea spune că s-au comandat câte două teste pentru fiecare persoană, un test de anticorpi şi unul antigen, dar nu se ştie exact când vor ajunge testele. Adrian Streinu-Cercel explica în urmă cu câteva zile cum se va proceda și că bucureștenii selectați pentru test au dreptul să refuze testarea.

Gabriela Firea a anunţat, joi, că testarea bucureştenilor pentru coronavirus se va face, fiind incluse 10.500 de persoane.

”Având în vedere că nu prea am fost sprijiniţi, dar considerând că acest proiect iniţiat de profesorul Streinu Carcel, managerul Institutului Matei Balş, este foarte important pentru sănătatea bucureştenilor, am decis să nu mai facem declaraţii pe acest subiect, de aceea transmit doar câteva idei. Proiectul se va face, se realizează la Institutul Batei Balş, împreună cu Institutul Naţional de Sănătate Publică, susţinut logistic de către Primăria Capitalei şi cele şase primării de sectoare, cu toţii am făcut comandă de teste, câte două teste pentru cele 10.500 de persoane din Bucureşti care vor fi testate. Deci cele 10.500 de persoane din municipiul Bucureşti, pentru fiecare bucureştean un test de anticorpi şi un test antigen. Precomenzile au fost lansate, aceste teste încă nu se găsesc în ţara noastră, vor veni în câteva zile, nu ştim foarte clar, am făcut demersuri la toate autorităţile, inclusiv la ambasadele ţărilor de unde provin aceste companii care vând aceste teste. Între timp, oamenii de ştiinţă, cercetătorii lucrează la eşantionul din populaţia municipiului Bucureşti şi curând vă vom ţine la curent când va începe testarea în municipiul Bucureşti”, a declarat Firea.

Firea a mai explicat ca toate cazurile asimptomatice se vor trata la domiciliu.

”Vreau să îi asigur pe toţi bucureştenii că nu facem altceva, atât eu, ca primar general, cât şi colegii mei viceprimari, city-manageri, directori, medici, asistente, decât să venim cu soluţii bune pentru a proteja sănătatea. Cazurile simple, care nu prezintă complicaţii, vor putea fi tratate la domiciliu”, a mai spus Gabriela Firea.

