Gabriela Firea iși anunța prioritatea numarul unu in Parlament: caldura in case mai repede pentru bucureșteni

Cap de listă al PSD pentru Senat, Gabriela Firea, anunță faptul că va depune un amendament la ”Legea Termoficării”, în așa fel încât bucureștenii să beneficieze de căldură mai devreme în locuințe.

”Caldura in case, mai devreme! Printre primele initiative parlamentare ca senator de Bucuresti va fi cea privitoare la modificarea intervalului de timp legal de la care se poate furniza agentul termic. Voi depune imediat dupa depunerea juramantului un Proiect de lege de amendare a Legii Termoficarii, astfel incat toamna sa se poata furniza caldura mai devreme in apartamente si institutiile racordate, fata de cat prevede acum cadrul legislativ.

Un prim pas in aceasta directie l-am facut ca primar general, in 2018 cand, la solicitarea noastra, a fost modificata hotararea de guvern 117/1994.

Am solicitat atunci modificarea intervalului de timp calculat ca referinta : media pe 3 zile intre orele 20,00 si 6,00, pentru care se asteaptau 10 grade prin lege.

Anterior, ani de zile, s-a dat drumul foarte tarziu la caldura, pentru ca intervalul era 18,00 - 6,00. Foarte mare!

Deci, se dârdâia toamna tarziu in case.

La cererea cetatenilor care imi scriu si acum ca le este frig in case din cauza acestor restrictii legale, propun micsorarea si mai mult a acestui interval, cu inca 3 ore, adica de la 22,00 la 7 dimineata.

Astfel incat in momentul in care se resimte deja rece in apartamente si birourile racordate la sistemul centralizat sa se poata furniza agentul termic.

Acest lucru se poate realiza prin lege votata in Parlament, cum am precizat anterior, sau printr-o hotarare a Guvernului (cadrul legal existent in prezent este art. 117 din H.G. nr. 425/20.07.1994, modificat prin H.G. nr. 337/ 16.05.2018).

Propun, de asemenea, ca persoanele si familiile care cer amanarea livrarii agentului termic, din cauza problemelor financiare, sa fie sprijinite, astfel incat sa nu se imbolnaveasca, stand in frig, in propria casa.”, scrie Gabriela Firea.