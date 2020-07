Gabriela Firea iși prezinta una dintre realizarile mandatului: Ce am gasit și ce am facut!

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, prezintă una dintre realizările mandatului de primar și arată că în momentul în care a ajuns la primărie, Pasajul Piața Sudului era blocat și bătea pasul pe loc, dar într-un an problema a fost rezolvată și pasajul dat circulației.

”O imagine cat o mie de cuvinte. Before and after. Azi, Pasajul Piața Sudului. Ce am găsit și ce am făcut!

Pe santier nu se mai lucra, cand am ajuns la Primarie, acesta era abandonat.

Am găsit un proiect cu multe lipsuri, conflicte între toate părțile implicate, constructori, consultanti, primarie, dar și cerințe financiare nejustificate.

Am reusit, impreuna cu echipa mea, deblocarea lucrărilor, iar unii dintre colegi aproape că s-au mutat în șantier pentru a grăbi ritmul.

Într-un an am reușit să deschidem circulației acest pasaj rutier subteran, extrem de important pentru locuitorii din Sudul Capitalei.

O dată cu realizarea lucrărilor la pasaj, a fost modernizată și infrastructura pentru tramvai și troleibuz din zonă.

Costurile s-au ridicat la aproape 20 de milioane de euro.”, arată Gabriela Firea.