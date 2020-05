Gabriela Firea IESE TARE: anunța ca NU SUSȚINE debarcarea lui Ciolacu din fruntea PSD

Gabriela Firea anunță că nu susține o eventuală schimbare a lui Marcel Ciolacu din fruntea PSD. Firea spune că nu e momentul pentru lupte politice.

"Pot să vorbesc doar despre mine. Am citit cometarii ieri. Eu susțin această echipă de conducere, îl susțin pe Marcel Ciolacu și pe Paul Stănescu în calitate de secretar general . Consider că sunt doi politicieni onești și consider că nu e momentul să se aprindă un nou conflict în echipa noastră pentru că doar am dat apă la moară adversarilor politici.

Dacă se întâmplă noi lupte noi vom intra iar în zodia în care contează în ce bisericuță ești, la ce restaurant mănânci, cum îți ascuți sabia", a declarat Firea.