Gabriela Firea ii 'sare la beregata' ministrului Muncii: 'Are, cred, o fractura de logica'

Primarul General, Gabriela Firea, s-a arătat indignat de declarația ministrului muncii Violeta Alexandru care i-a făcut pe români leneși, pentru a justifica intenția Guvernului de a mări vârsta de pensionare. Gabriela Firea a mai precizat în direct la RomâniaTV că ministrul Muncii lasă falsa impresie că va supune dezbaterii publice proiectul de lege privind modificarea vârstei de pensionare, deși decizia este deja luată.

"Eu am fost uimită de declarația doamnei ministru și la început am crezut că este un fake news și de aceea am accesat mai multe siteuri care de obicei sunt validate și de obicei prezintă declarațiile așa cum sunt ele făcute. De ce spun acest lucru, pentru că doamna ministru are, cred, o fractură de logică, pentru că la început spune câteva lucruri, descriindu-i pe români că sunt cam leneși și nedornici de a munci, ulterior spune că va scoate totuși în dezbatere publică proiectele care vor fi generate în urma activității domniei sale. Atunci ceea ce se va întâmpla este clar, pentru că în prima fază domnia sa ne-a comunicat că are deja o impresie făcută despre comportamentul românilor și anume că nu prea le place să muncească, că vor să caute portițe pentru a ieși cât mai repede din câmpul muncii, eventual să primească bani cât mai mulți. Am remarcat reacții inclusiv printre românii care nu votează de obicei centru, centru-stânga sau stânga, votează dreapta și care erau realmente indignați de această declarație și mărturiseau că vor solicita atunci să nu se se mai plătească aceste contribuții sociale având în vedere faptul că organismele care măsoară cu indicatori internețional valabili speranța de viață și care în românia este în jurul vârstei de 75 de ani, dacă un om va munci până la 70 de ani, de ce să contribuie toată viața pentru numai cinci ani? Eu sper ca președintele PNL, care este și premierși colegii de partid să-i atragă atenția acestei doamne ministru că nu este corect ceea ce încearcă să facă și anume să dea vina pe români, că sunt leneși și că nu vor să muncească, și să găsească soliții pentru ca fondul de pensii să fie alimentat corespunzător împreună, binențeles, cu ministrul de Finanțe. Ministrul de Finanțe care într-una dintre primele ședințe de guvern, dacă vă aduceți aminte, a dat din fondul de rezervă al premierului o sumă foarte importanță pentru plata datoriei unei societăți private. Eu nu spun că nu trebuia făcută acea plată, dar de ce cu celeritate? Poate că erau alte urgențe în domeniul Educației, în domeniul Învățământului", a declarat Gabriela Firea.