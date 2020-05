Gabriela Firea il contrazice pe ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Cine e de vina ca medicilor nu li s-au dat stimulentele de 2.500 lei

Primarul Capitalei a făcut precizări în scandalul privind neplata stimulentelor de 500 de euro promise de guvern și de președintele Iohannis medicilor din linia 1 în plină pandemie de coronavirus. Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat că banii nu s-au alocat deoarece spitalele nu au trimis către minister listele cu persoanele care se încadrează pentru […] The post Gabriela Firea îl contrazice pe ministrul Sănătății, Nelu Tătaru. Cine e de vină că medicilor nu li s-au dat stimulentele de 2.500 lei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.