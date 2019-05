Gabriela Firea il da in judecata pe Andrei Caramitru. Vezi care este motivul

Gabriela Firea 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gabriela Firea a anuntat ca il va actiona in instanta pe Andrei Caramitru pentru calomniile pe care acesta le-a lansat in spatiul public prin intermediul unei retele de socializare, in legatura cu o presupusa implicare a Primarului General in interzicerea platformelor de ride-sharing si favorizare a “mafiei taxiurilor din Voluntari”. ASTA i-au gasit medicii Gabrielei Firea in organism - FOTO / VIDEO "Dincolo de limbajul suburban folosit de dl. Caramitru, care insa este in deplina consonanta cu modul de actiune politica a reprezentantilor USR (Ura Sufoca Romania), sunt revoltata de lejeritatea cu care sunt colportate informatii total false referitoare la mine si la sotul meu. Nu am i ...