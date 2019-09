Gabriela Firea: Incepem saptamana cu o veste buna!

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, anunță că s-a născul cel de-al 150-lea bebeluș în București, prin Programul ”O șansă pentru cuplurile infertile”.

”Incepem saptamana cu o veste buna! S-a nascut cel de-al 150-lea bebelus prin Programul “O șansă pentru cuplurile infertile”, initiat de mine, votat de CGMB si derulat prin ASSMB. Cuplurile primesc 3000 de euro prin acest program, pentru a achita analizele si procedura FIV.

2000 de bucuresteni care asteptau de multa vreme un copil s-au inscris in 2018 si 2019 in programul Primariei Capitalei FIV 1 si FIV 2. In plus, inca 1.000 de cupluri se pot inscrie in acest program anul viitor.