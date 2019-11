Gabriela Firea intervine in scandalul momentului, generat de Badalau: 'Tacerea ar insemna ca gandim toti fel'

Gabriela Firea, primarul Capitalei, reacţionează la declaraţiile colegului său de partid, senatorul Niculae Bădălău, despre românii din diaspora. Aceasta afirmă că românii din afara graniţelor trebuie respectaţi, iar tăcerea sa al echivala cu o acceptare a celor spune de Bădălău.

"Mama mea a lucrat 10 ani in Italia. Fratele meu, 6 ani. Am multe rude, prieteni si fosti colegi care lucreaza in Italia, Spania, Germania, Israel, chiar in Statele Unite ale Americii.

Nu pot fi de acord cu declaratiile din ultimele ore despre ce reprezinta diaspora. Nu vreau sa polemizez cu propriii colegi de partid, nici sa ies in evidenta, dar tacerea mea, si a celorlalti colegi, ar insemna ca toti gandim la fel.

Cred ca trebuie sa intelegem faptul ca orice declaratie publica a unui politician, precum si orice actiune, sunt sub lupa presei si a opiniei publice. Pentru ca asa este normal in democratie.

Sa nu uitam ca romanii care muncesc in afara tarii trimit bani familiilor ramase acasa si contribuie decisiv la cresterea economica.

Dar, cel mai important, traiesc permanent cu dorul de tara in suflet. Trebuie respectati, pentru ca sunt fratii nostri", scrie Firea pe Facebook.

Liderul PSD Giurgiu, Niculae Bădălău a declarat vineri, într-o conferință de presă, că este „o nebunie” să se mărească numărul parlamentarilor de Diaspora, în străinătate fiind 700.000 de români cu domiciliu în străinătate, restul până la trei-cinci milioane fiind „fetele alea de le duc ăștia”.

”În afara faptului că e o discriminare, dânșii să voteze trei zile și noi una... Mie nu poate să mi se dea un drept și altuia nu. Noi trebuie să găsim formele prin care și dânșii... Acum e discuția pe câte locuri dăm în Diaspora. Dacă vreți să puneți pe listă și Diaspora, cine nu vă lasă? Azi au patru cu doi. Ei au 700.000 de oameni, avem, care au domiciliul, pașapoartele alea cu domiciliul, care-s legale, restul, până la trei, cinci milioane, că se vehiculează tot felul, sunt fete alea de le duc ăștia, eu știu, nu știu, nu ilegal, da’...”, a declarat Niculae Bădălău într-o conferință de presă susținută la Giurgiu.

Anterior, Bădălău şi-a cerut scuze pentru afirmaţiile sale, despre care spune însă că au fost scoase din context.