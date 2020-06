Gabriela Firea, la patru ani de mandat: 'NU renunț, am facut multe, mai am multe de continuat și inceput'

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a prezentat, marți, un bilanț succint al mandatului său, într-o postare pe Facebook: „Nu renunț, am făcut multe, mai am multe de continuat și început”.

„Pe vremea când lucram în televiziune, am realizat și emisiunea . A fost ceva de muncă la ea. Cine putea să știe că soarta mă va duce chiar la Primărie? Și aici, aceeași poveste: multă muncă, implicare, dorința de a debloca și finaliza proiecte. Lucru până seara târziu. Le cer iertare copiilor mei pentru că sunt o mamă mereu în viteză. Nu știu cât mai suportă soțul absența mea din familie. Am vrut să mă implic sută la sută. Nu m-am menajat. Am mai și gresit, ca orice om. Nu a fost din rea-credință. Și nu renunț, am făcut multe, mai am multe de continuat și început. Iată cum văd eu cei patru ani scurși de la jurământul față de bucureșteni. Vă doresc tuturor multă sănătate, putere de munca și, foarte important, timp pentru familie și prieteni!", este mesajul Gabrielei Firea care însoțește clipul postat pe Facebook.

Firea a explicat, printre altele, faptul că programele sociale, pe care Primăria le derulează la iniţiativa sa, ”nu sunt pomeni”, referindu-se la sumele alocate femeilor însărcinate, cuplurilor care fac un copil, cuplurilor infertile, copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi, familiilor monoparentale şi familiilor de tineri la început de drum.

De asemenea, afirmând că un primar adevărat îşi apără cetăţenii, Gabriela Firea s-a implicat şi în problema majorării pensiilor şi alocaţiilor, acuzând guvernul PNL de rea voinţă, pentru că afirmă că nu sunt bani pentru aceste creşteri, în timp ce se împrumută pentru a da contracte firmelor "de casă".

„Nu pot fi de acord că pensiile și alocațiile sunt pomeni electorale, cum spune actualul guvern. (...) Nu sunt bani la Guvern? Păi cum nu sunt bani? Unde se duc împrumuturile care vor rămâne de plătit în urma acestei guvernări? Realmente e inuman ce se întâmplă”, spunea Firea.

Ea le-a răspuns și celor care o critică pentru că este soția primarului din Voluntari.

”Se tot aruncă cu noroi în mine, că sunt soția primarului din Voluntari. Ce s-a făcut în ultimii 20 de ani în Voluntari este o mândrie națională. O comună din care nimeni nu mai ieșea din casă atunci când ploua a devenit un oraș modern, european. Soțul meu este un exemplu de bun gospodar și nu-mi este rușine cu el. Eu mă întreb cum mă mai suportă”, a mai spus ea.

În încheiere, Primarul Capitalei a anunţat că, începând cu zilele viitoare, va prezenta pe larg, punct cu punct, câte o promisiune făcută bucureştenilor pe care a îndeplinit-o în mandatul scurs până acum.