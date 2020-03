Gabriela Firea, lamuriri despre inchiderea metroului din Capitala: „Este o sursa de raspandire a oricarui virus”

Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, face noi precizari, dupa ce numarul de cazuri de COVID-19 a luat amploare in Bucuresti.

Gabriela Firea a facut mentiuni importante despre masurile pe care si-ar dori sa le poata lua.

„Metroul este la Metrorex, tot la Guvern. Eu as fi inchis si metroul pentru ca este o sursa de aglomeratie, deci de raspandire a oricarui virus”, a precizat Gabriela Firea, care a decretat deja inchiderea teatrelor si salilor de spectacol, timp de cateva saptamani.

Firea si-ar fi dorit inchiderea locurilor de adunare publica

Gabriela Firea a mai mentionat ca si-ar dori inchiderea locurilor care presupun adunarea mai multor persoane in scop recreational, precum salile de cinema din malluri, food court-uri sau chiar cafenele.

„De asemenea, am spus din primul Comandament ca trebuie inchise locurile de joaca, trebuie inchise salile de cinema din malluri, pe cat posibil trebuie sa fie inchise si zonele in care se mananca, se sta la o cafea, se sta la un suc. Nu mai este momentul acum, pentru urmatoarele 2-3 saptamani, sa stam in astfel de spatii, cu persoane care vin din foarte multe zone, care s-au intalnit poate cu romanii veniti in tara din Italia, din Spania si asa mai departe. Trebuie sa ne protejam”, a mai spus Gabriela Firea.

Dintre cazurile confirmate cu coronavirus, pana in prezent, cele mai multe sunt din Bucuresti. Multi dau vina pe pacientul 17, fostul angajat MAI internat la Gerota. Desi revenise din Israel, zona rosie a pandemiei, barbatul i-a mintit pe medici si asa a ajuns sa infecteze mai multe persoane, printre care un medic, dar si familia lui: fiul, nora insarcinata si nepotul de numai trei ani.

