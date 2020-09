Gabriela Firea: Locatarii dintr-un bloc construit acum 85 de ani se pot intoarce in locuințe

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, anunță că o nouă clădire din București a fost reabilitată. Este vorba de un bloc construit în urmă cu 85 de ani, în care a locuit și marele actor Radu Beligan.

„Locatarii dintr-o cladire cu bulina, construita acum 85 de ani, si consolidata de echipa mea in mai putin de un an, se pot intoarce in propriile apartamente in scurt timp. La adresa din Strada Spatarului a locuit si marele actor Radu Beligan.

Asadar, Programul „București Trainic”avansează în ritm alert!

Avantajele majore ale programului: facilități financiare pentru proprietari, lucrări rapide și de calitate, realizate de companii specializate, relocare asigurată de PMB în locuințe temporare, în condiții civilizate

Este un proiect finalizat rapid, care arată că actuala administrație publică performează: consolidarea și modernizarea au fost realizate în mai puțin de un an.

Înainte de lucrări, blocul se afla într-o stare avansată de degradare și reprezenta un risc permanent pentru locuitori și trecători.

După consolidare, sunt vizibile îmbunătățirile aduse: blocul vechi avea încăperi în care nu se mai putea locui în siguranță.

Nu vorbim doar de lucrări de renovare, ci despre intervenții la întreaga structură de rezistență a imobilului.

În scurt timp se finalizează racordarea la gaze și electricitate, locuitorii deja se întorc în apartamentele lor.

Aceștia au fost cazați în condiții civilizate pe perioada lucrărilor, în locuințele de necesitate asigurate de Primăria Capitalei.

În 30 de ani, după Revoluție, s-au consolidat numai 20 de clădiri, iar noi am realizat, în numai 2 ani, consolidarea a 20 de imobile, refacerea fațadelor la zeci de imobile și punerea în siguranță pentru alte 200 și lucrăm în continuare, deci progresul este evident.

Cazul prezentat astăzi este o dovadă că lucrările se desfășoară în ritm alert, locuitorii imobilelor care intră în consolidare nu mai trebuie să se teamă că durează ani de zile până se întorc în casele lor, pentru că lucrările nu mai durează la nesfârșit, așa cum se întâmpla pe vremuri.

Programul București Trainic a adus beneficii majore pentru locatarii din clădirile cu bulină, în premieră.

Pentru prima dată, în București, proprietarii cu venituri reduse nu plătesc sau contribuie doar cu jumătate la costul lucrărilor.

Mai exact, familiile în care venitul net pe membru de familie este mai mic decât salariul mediu net pe economie, adică aproape 3.000 de lei, nu plătesc nimic pentru consolidarea locuinței.

Suma este suportată în totalitate de la bugetul local. Familiile în care venitul net total este mai mic decât de 3 ori salariul mediu net pe economie, circa 9.000 de lei, plătesc doar 50% din valoarea lucrărilor de consolidare, timp de 25 de ani, în rate egale, fără dobândă.

Programul București Trainic vine cu beneficii și pentru proprietarii persoane juridice sau proprietarii de spații comerciale din clădirile cu risc seismic.

Astfel, ÎN PREMIERĂ, aceștia pot plăti costurile consolidării în rate egale, fără dobândă, timp de 25 de ani.

Marius Coaje, consilier al Primarului General: “Acceptul de a locui temporar în locuințele de necesitate, pe durata intervenției, este unul dintre cele mai delicate aspecte din întreg procesul, însă oamenii au fost convinși de beneficiile acordate: nu ne ocupăm doar de consolidare, ci și de relocarea locuitorilor, cu tot ce au în casă. Toate costurile relocării în apartamentele de necesitate sunt suportate de către Primăria Capitalei, prin AMCCRS. De asemenea, realizăm și partea de finisaje, proprietarii au avut încredere și au acceptat să executăm și acest tip de lucrări.

În perioada imediat următoare, alte două imobile intră în procesul de consolidare: Blănari nr. 14 (blocul cu Club A) și Baltagului nr. 17. Contractele sunt deja semnate, începe montarea schelelor și procesul de relocare a locuitorilor. Contractele de proiectare și execuție au fost încheiate cu firma private, fiind atribuite prin prin sistemul electronic de achiziții publice (SICAP).”

· Blocul, cu subsol, trei etaje și mansardă, a fost expertizat încă din anul 1993 și încadrat în clasa I de risc seismic.

· Pentru acest proiect, Primăria Capitalei, prin Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, a alocat aproape 10 milioane de lei.

· Lucrările au fost realizate de Compania Municipală Consolidări S.A., iar dirigenția de șantier a fost asigurată de Compania Municipală pentru Dezvoltare Durabilă.

· În prezent, peste 240 de clădiri, mai bine de jumătate dintre cele încadrate în clasa RS1, sunt incluse deja în programul de reducere a riscului seismic derulat de Primăria Capitalei. Programul municipal de consolidare a început în acest mandat, cu înființarea unei structuri dedicate și cu alocări consistente de resurse, umane și financiare.

