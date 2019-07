Gabriela Firea: 'Merg la Congresul PSD daca voi fi invitata'

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat joi, la emisiunea Marius Tucă Show, că va candida la prezidențiale doar dacă PSD, ALDE și Pro România o vor considera cea mai bună soluție pentru zona de centru stânga, potrivit Mediafax.

Redăm interviul integral:

Marius Tucă: Bun găsit oameni buni la o ediție specială, invitata mea este Gabriela Vrânceanu Firea, bună Gabi, bine ai venit.

Gabriela Firea: Mulțumesc mult pentru invitație și mă bucur că ne revedem și bună ziua tuturor celor care ne ascultă sau ne și văd.

Marius Tucă: Îți mulțumesc că ai acceptat, cred că ai făcut asta în baza prieteniei noastre care ține cred că de vreo 20 de ani, de la începutul anilor 2000.

Gabriela Firea: Nici nu știu cum au trecut acești ani, sincer.

Marius Tucă: E adevărat, au trecut așa ca…

Gabriela Firea: Uitând-mă la copii, îmi dau seama cât de mult timp a trecut de când...

Marius Tucă: Băiatul cel mare câți ani are?

Gabriela Firea: Împlinește 24 de ani în octombrie.

Marius Tucă: Nu există.

Gabriela Firea: Așa spun și eu de câteva luni, iar cei mici 4 și 7.

Marius Tucă: Avem un pic de emoție amândoi.

Gabriela Firea: Întotdeauna am emoții când sunt cu tine în direct pentru că nu știu niciodată ce se întâmplă.

Marius Tucă: Și eu am emoții trebuie să recunosc asta, pentru că e prima dată când ne întâlnim într-un studio de televiziune în două posturi total diferite, eu în aceeași, tu într-o postură…

Gabriela Firea: Și te felicit.

Marius Tucă: mulțumesc și eu trebuie să te felicit și tu în postura de… nu am crezut niciodată că o să intri în politică și o să ajungi la nivelul acesta, adică totuși numărul de voturi pe care l-ai luat și postura de primar general al capitalei e incredibilă pentru un politician.

Gabriela Firea: Mulțumesc mult, sunt sinceră 100%, nici eu nu m-am gândit în momentul în care am venit din Bacău la București la facultate, o mare iubitoare de presă și dorind după revoluție să fac această meserie atât de captivantă și în continuare o iubesc și de aceea nici nu prea pot să mă supăr pe presă și foarte puține cazuri au fost pentru că înțeleg mult din această profesie pe care am practicat-o nu ca un mod de a câștiga un salariu, poate mai mult ca în alte domenii, ci cu foarte multă pasiune. Și așa cum știi am trecut prin toate etapele de la presă scrisă, radio, televiziune.

Marius Tucă: Ai lucrat și în radio, tu făcut și radio, tu ai făcut radio la început…

Gabriela Firea: Tipografie când erau cu totul alte condiții.

Marius Tucă: Ai fost șefa unei reviste, ai avut un Talk Show important.

Gabriela Firea: Nu m-am gândit la acel moment și chiar îmi aduc aminte în redacție când se punea problema începutului de an unde trebuie să meargă redactorii să fie acreditați pentru a relata, fugeam întotdeauna de domeniul politic, fugeam de ideea de a sta în Parlament foarte multe ore și întotdeauna simțeam o atracție mai degrabă către domeniul economic de aceea așa și cum ști am activat în această zonă, fiind corespondent acreditat la Ministerul de Finanțe, Banca Națională a României, guvernul României, mai puțin cu politica.

Marius Tucă: Cred că nu ți-am spus niciodată pentru mine plecarea ta din trustul Intact pentru că de acolo ai plecat a fost o mare surpriză, o dată că ai plecat de acolo pentru că era într-un fel casa ta acolo, adică ai lucrat atâția ani și ai făcut și televiziune și presă scrisă la cel mai înalt nivel și chiar a fost o surpriză.

Gabriela Firea: A fost …

Marius Tucă: Și m-am gândit domne ce s-a întâmplat totuși?

Gabriela Firea: O felie de viață pentru că nici prin cap nu mi-ar fi trecut să plec în altă parte, în primul rând eu îți datorez mulțumiri, pentru că după anul 2000 în care am fost la 28 de ani secretar de stat și purtătorul de cuvânt al cabinetului Mugur Isărescu, firește intenționam să mă întorc în presă, dar nu eram foarte decisă unde, dacă tot la televiziunea publică unde lucrasem, la Antena 1 sau la PRO TV și îmi aduc aminte că mi-ai dat un telefon și mi-ai spus, nu ai unde să lucrezi în altă parte decât în trustul Intact.

S-a considerat că fiind căsătorită cu un om politic nu mai pot să realizez emisiuni politice și așa a fost decizia

Marius Tucă: Eram acela care dădea telefoane…

Gabriela Firea: Ai fost foarte convingător.

Marius Tucă: Începând cu Mircea Badea și terminând cu, nu cu tine că au mai fost și alții, dar nu știu erai…

Gabriela Firea: Am plecat din presă atunci nu doar din trust, nu am plecat într-un alt trust pentru că așa s-a întâmplat, pentru că…

Marius Tucă: Ți-a făcut cineva o propunere în politică? Eu nu știu, te întreb cu toată sinceritatea.

Gabriela Firea: Pentru că eram atunci în situația în care trecusem printr-o tragedie personală, la aproape un an de zile Dumnezeu mi-a arătat în față o altă viață, practic am început o nouă viață, o altă familie, m-am recăsătorit cu Florentin…

Marius Tucă: Săracu…

Gabriela Firea: Săracul?

Marius Tucă: Adică nu e ușor să fii soțul Gabrielei Vrânceanu Firea și era și o glumă, nu trebuie să iei altfel.

Gabriela Firea: Mă gândesc când spui asta la ce declarații a făcut marele om politic Churchill care a spus că „cea mai mare realizare a mea a fost aceea de a o convinge pe soția mea să mă ia de bărbat”.

Marius Tucă: Păi vezi?

Gabriela Firea: Deci nu războaie, nu mari decizii politice.

Marius Tucă: Cu domnul Pandele avem o problemă cu candidatura domniei sale pentru că…

Gabriela Firea: Ajungem și acolo.

Marius Tucă: Sigur că o să ajungem.

Gabriela Firea: Așa s-a considerat la acel moment, nu aduc nici o critică, dar așa s-a considerat că fiind căsătorită cu un om politic, primar de câteva mandate într-un oraș de lângă București, nu mai pot să realizez emisiuni politice și așa a fost decizia.

Marius Tucă: Tu ai luat hotărârea?

Gabriela Firea: Nu eu, a fost o variantă de a intra în zona emisiunilor sociale și de divertisment…

Marius Tucă: Păi Gabi eu îmi aduc aminte că nu prea a hotărât nimeni în locul tău de când te știu eu, de când te cunosc eu. Se schimbase lumea, era o altă familie era altceva.

Gabriela Firea: M-am adaptat ca să spun așa, m-am adaptat am simțit că nu mai există foarte multă încredere în jurnalistul Gabriela Firea căsătorită cu un om politic și nu am vrut să creez probleme echipei jurnalistice. Acum e altceva, acum lumea s-a obișnuit și poate că de la mine a început să spunem această zonă.

Marius Tucă: Dacă aș fi găsit să spunem o fată din zona politică ceva, adică eu nu m-aș …

Gabriela Firea: Așa s-a gândit la acel moment, eu am simțit pentru că multe lucruri nu trebuie să ți se spună în față, îți dai seama din comportament, din modul în care mai ești sau nu invitat la decizii editoriale importante, simți ceea ce se întâmplă.

Marius Tucă: Știi că toată lumea se uită la noi și foarte mulți m-au întrebat și mă întreabă despre Smart TV, Smart TV a obținut o licență și va fi o televiziune pe cablu, dar până acolo mai este și acum suntem pe net și cred că toată lumea se întreabă, băi a venit Gabi și ei discută de ale lor.

Gabriela Firea: Dar avem timp și despre politică și administrație.

Marius Tucă: Bineînțeles că avem timp că e ziua lungă și toți… știi care sunt întrebările esențiale și vom ajunge acolo.

Gabriela Firea: M-am căsătorit, am născut, trebuia să mă întorc așa cum mi-aș fi dorit tot în presă, celelalte posturi de televiziune mi-au spus că am cel mai bun CV dar am pe frunte amprenta trustului Intact care îmi oferea la acel moment o emisiune socială sau de divertisment. Și sincer după peste 20 de ani de emisiuni economice și decizii politice și dezbateri în campaniile electorale, chiar am realizat câteva și împreună, nu m-am adaptat, dar a fost o decizie la acel moment și bineînțeles am ales familia, nici nu se problema să aleg între…

Nu aș fi crezut că după ani de zile voi rememora pasaje din declarațiile unor invitații la emisiune, gesturi

Marius Tucă: Da, dar a fost o nedreptate cu emisiunile de divertisment…

Gabriela Firea: Dar a trecut, mă gândesc poate a fost destinul, întotdeauna pentru a ne schimba parcursul vieții se întâmplă și lucruri neplăcute.

Marius Tucă: Ceea ce se întâmplă până la urmă trebuie să se întâmple.

Gabriela Firea: Ajungem până la urmă poate într-un loc poate printr-un eveniment neplăcut sau ajungem la destinația care ne este părăsită.

Marius Tucă: Din experiența de om de televiziune cred că ai făcut sute, dacă nu mii de emisiuni, ți-a rămas ceva? Că și eu am o emisiune care … care ți-a rămas în minte, care te-a marcat, care a avut o tensiune extraordinară?

Gabriela Firea: Foarte multe emisiuni, nu aș fi crezut că după ani de zile voi rememora pasaje din declarațiile unor invitații la emisiune, gesturi pe care le făceau, discuțiile pe care le aveau după emisiune, care erau altele, știi că pe timpul emisiunii …

Marius Tucă: Multe emisiuni și cursul lor în vis este altul decât acela care a fost atunci în.

Gabriela Firea: Sau finalitatea.

Marius Tucă: E adevărat.

Gabriela Firea: Iubesc această meserie și …

Marius Tucă: Adică pe mulți i-am bătut în vis la finalul emisiunii, în realitate nu s-a întâmplat.

Gabriela Firea: Pentru că ai fi avut acele sentimente, dar te-ai stăpânit.

Marius Tucă: Exact, cred că de multe ori am băgat unghiile în masă. Prietenul tău, Băsescu? Ai avut o relație incredibilă cu Traian Băsescu.

O relație fulminantă cu Traian Băsescu

Gabriela Firea: Fulminantă.

Marius Tucă: Fulminantă, nu, era prezent în emisiunile tale, în campaniile tale, o relație profesională incredibilă de la gazetar la… până când într-o zi s-a întâmplat ceva.

Gabriela Firea: S-a întâmplat ceva și peste acel lucru domnia sa, deși un politician foarte versat, cum se spune, un animal politic, nu a putut să treacă în sensul că așa cum știi sunt om de echipă am răspuns solicitării președintelui PSD de la acel moment, Victor Ponta, de a participa în Comisia de Analiză de Anchetă NANA în care era implicat și nu a putut să treacă peste acest lucru, nu pentru că eram nevoită să afirm public ceea ce se afla sau se investiga la acea comisie și eu cred că de atunci a rămas supărat pe mine și… deși repet cât am fost în presă, am avut o colaborare foarte bună, chiar din momentul în care eu eram un simplu reporter la TVR și domnul Băsescu ministru al Transporturilor. Chiar am fost acuzată, dar eu vreau să spun că pe nedrept în campaniile electorale în care a participat pentru alegeri locale părea că mai degrabă îl susțin pe dumnealui decât pe ceilalți candidați, dar nu era adevărat, era reacția firească pe care tu sigur o înțelegi, a jurnalistului care se poziționează relativ prietenos pentru cei care acceptă invitația la o emisiune, niciodată un jurnalist nu va putea fi atât de amabil cu cineva care fuge de un interviu.

Marius Tucă: Gabi, vrei să îți povestesc experiența cu Traian Băsescu? Păi a fost cel mai invitat, de cele mai multe ori l-am invitat la Marius Tucă Show și după ce a ajuns președinte nu m-a căutat niciodată în 10 ani. Deci asta e apropo de jurnaliști și de oameni politici, cred că nici nu știai, o singură dată m-a căutat Turcan, purtătorul de cuvânt, în ziua în care a vrut să își dea demisia a vrut să vină la Marius Tucă Show și de atunci pauză 10 ani și nici nu vreau să mă mai caute în următoarea sută de ani.

Gabriela Firea: Iar reacțiile din ultima perioadă sunt de neînțeles pentru mine tocmai pentru că dumnealui cunoaște foarte bine ceea ce se întâmplă la nivelul Primăriei Generale și complexitatea problemelor de la nivelul Primăriei Capitalei care reprezintă de fapt aproape zece Ministere și este cea mai complexă instituție din zona autorității locale dar cu relație directă și intrinsecă cu autoritatea centrală și tocmai știind din interior ce se întâmplă, nu m-aș aștepta să mă laude, nici nu are cum, organic, dar măcar să fie mai realist și mai ponderat în afirmații.

Marius Tucă: Nu ai rămas datoare niciodată, de câte ori a spus ceva despre tine i-ai răspuns de multe ori cu asupra de măsură ceea ce nu prea i s-a întâmplat, că nu îi răspundea nimeni, știi când el uneori se dezlănțuie pe drept, pe nedrept nu contează și nu prea primește replică, tu nu i-ai rămas datoare niciodată și asta e bine până la urmă. Ce ai găsit în Primăria Capitalei? Nu ce ai găsit din înainte, ce ai găsit tu…

Gabriela Firea: Am înțeles, nu vreau să creadă cei care ne urmăresc că sunt genul de persoană care consideră că lumea începe cu ea.

Marius Tucă: Te interesează atât de tare ce crede lumea despre tine?

Gabriela Firea: Trebuie să avem măcar respect pentru opinia celor care ne urmăresc activitatea și atunci este normal să acționăm așa cum simțim și pe baza informațiilor pe care le avem, dar să ținem cont și de ceea ce spune, sau se consideră în spațiul public despre noi pentru că altfel riscăm să luăm decizii în eprubetă sau în laborator, trebuie corectate. Repet, nu vreau să fac parte din cei care cred că lumea începe cu ei și tot ce s-a făcut anterior a fost greșit și eu sunt un salvator. Nu cred de aceea în candidații mesianici, nu cred în oamenii politici care vin și afirmă în fața publicului că au o baghetă magică prin care schimbă totul în țară sau în Capitală doar printr-o simplă mișcare a baghetei. Acestea sunt povești de adormit copiii dar copiii din ziua de astăzi care au acces la tehnologie nici ei nu mai cred aceste povești. Am găsit cele mai multe proiecte, șantiere de fapt din Capitală închise pe toate le-am redeschis, bună parte dintre ele s-au și finalizat, iar cele care sunt pe cale de a fi finalizate sunt în stadiul în care le-am preluat de la 10-13%, maxim 15% sunt la peste 90%, asta este o mare performanță.

Marius Tucă: Poți să spui câteva?

Gabriela Firea: Am închis șantierul de la Piața Sudului, pasajul Piața Sudului în momentul în care am ajuns primar General, a fost un efort de echipă și un efort al meu de a readuce lucrătorii în șantier pentru că erau dispute de neimaginat între consultant proiectant, diriginte de șantier, toate companiile care câștigaseră acel contract.

Marius Tucă: Piața Sudului.

Vrem să terminăm anul acesta supralărgirea de la Fabrica de Glucoză, este o zonă deja foarte aglomerată, este un punct nevralgic

Gabriela Firea: Am închis Piața Sudului, am închis și șantierul de la Arcul de Triumf, la fel nu mai lucra nimeni la Arcul de Triumf, un proiect abandonat, stăteam cu toții uimiți să privim cum un simbol al țării, nu doar al capitalei este înconjurat de acel meș care spune de ani de zile că este în reabilitare, în reconstrucție. Am închis lucrările la Observatorul Astronomic, am închis lucrările care de asemenea erau abandonate părăginite, nici măcar nu erau lucrări de conservare, la spitalul de copii Victor Gomoiu și de asemenea la Ambulatoriul Victor Gomoiu, pasajul Ciurel l-am preluat la 13%, suntem la peste 90%, îl finalizăm în acest an, acestea sunt obiective deja închise despre care vorbesc, sau în două trei luni se închid. Și am pornit proiecte noi, proiecte pe care încerc să le aduc la cunoștință publicului dar știrile administrative pătrund foarte greu în fața știrilor politice și din domeniul justiției. Am început deja și cunoști foarte bine zona, supralărgirea din zona Bulevardului Fabrica de Glucoză, o zonă foarte aglomerată pentru că acolo lucrează peste 50.000 de persoane în corporațiile…

Marius Tucă: Când va fi gata știi?

Gabriela Firea: Care au sediul în zona de nord, în zona Pipera, vrem să finalizăm până la sfârșitul anului, se lucrează aproape non stop este o asociere care deocamdată își face foarte bine treaba, de ce spun acest lucru și fac o mică paranteză, pentru că au fost foarte multe probleme cu faptul că exista un om de afaceri sau o companie care singură sau împreună cu alți doi trei asociați câștiga toate licitațiile din Primăria Capitalei, asta apropo și de înființarea holdingului municipal al București Capitală Europeană pentru cele 20 de companii. Eu sunt om care vine din presa economică, știu ce înseamnă mediul privat, acolo am activat cu excepția anului 2000 când am lucrat la stat la guvern, ca purtător de cuvânt al cabinetului Mugur Isărescu, sunt pentru susținerea investițiilor private în toate domeniile și știu ce spun în toți oamenii de afaceri, guvernul nu trebuie să facă altceva, un guvern central sau local, decât să nu ne încurce, sau măcar dacă nu poate să vină cu legi bune, cu o fiscalitate…

Marius Tucă: Ok, deci ăla e un al proiect acolo, când va fi gata? Durează?

Gabriela Firea: Te referi la Fabrica de Glucoză sau?

Marius Tucă: Da.

Gabriela Firea: Vrem să îl terminăm anul acesta, este o zonă deja foarte aglomerată, este un punct nevralgic. Prin trustul de construcții Metropolitane am început deja organizarea de șantier, dorim să construim un pasaj la doamna Ghica Tei, este necesar, îmi pare rău...

Marius Tucă: Astea sunt proiecte pentru ultimul an de mandat în care...

Gabriela Firea: Le-aș fi demarat mai devreme, dar înțelept și orice manager cred că îmi dă dreptate, care ne urmărește acum, trebuie să finalizezi tot ce ai preluat ca proiecte începute de anterioare administrație și pe urmă să începi propriile proiecte, iar orice proiect care beneficiază de finanțare publică, spre deosebire de investiție privată, are acest minus sau acest deficit că nu poate să înceapă direct. De ce? Pentru că ești obligat să ai un studiu de fezabilitate, să ai un proiect tehnic, să ai toate avizele și aprobările necesare, acestea obținute în timp record și abia ulterior să mergi să lucrezi legal, nimeni nu poate să își permită de la Primăria Capitalei, cel puțin cât sunt primar general, să înceapă lucrări, iar toate avizele și aprobările și autorizațiile de consiliu să vină ulterior plus că este și periculos în afară de ilegal, este și foarte periculos. În momentul când începi să faci săpături nu poți să știi ce găsești, ce se întâmplă și ai responsabilitatea, atât a cetățenilor care trec prin zonă cât și a angajaților, a muncitorilor.

Marius Tucă: Am înțeles. Gabi mai ai un an de mandat din mandatul ăsta de 4 ani, care sunt proiectele propuse să le începi sau să le termini într-un an de mandat?

Gabriela Firea: Spitalul Metropolitan, am lucrat la studiu de fezabilitate, la proiectul tehnic și dorim să îl demarăm. Un spital metropolitan este absolut necesar pentru capitală pentru că toate celelalte unități spitalicești în capitală la care nu vin pacienți doar din București sau zona limitrofă ci din întreaga țară, aici este și normal aici avem cel mai mare centru universitar și dotările cele mai importante, s-a investit... important este să înceapă și să ne ținem de cuvânt și să respectăm toate etapele, în plus de spitalul Metropolitan, au început investiții, unele finalizate, altele în curs de finalizare în toate cele 19 spitale care sunt în administrarea Primăriei Capitalei, chiar am mers și am inaugurat câteva secții noi de asemenea câteva corpuri noi la câteva dintre aceste spitale. Deși nu sunt medic de profesie, este cred singura profesie pe care nu aș putea -o practica, pentru că mi-e teamă de sânge, dar iată că acum am trecut și eu prin spitale și mulțumesc bunului Dumnezeu și medicilor că am pus punct acestui capitol sper definitiv...

Marius Tucă: Asta voiam să te întreb ești bine acum, ai avut o ultimă intervenție, sigur erai chiar în perioada în care a avut loc congresul PSD și nu ai putut să participi, ești bine? Ca să știu ce întrebări îți spun că dacă ești în convalescență nu pot să te forțez prea tare, nu pot să am întrebările cele mai bune.

Au fost persoane importante care au mers și în zona medicală să se intereseze de realitatea afecțiunii mele și cât de grav este și dacă pot fi scoasă din joc pe acest motiv

Gabriela Firea: Sunt un om operat de două săptămâni și jumătate practic, nici măcar nu am împlinit trei săptămâni, mâine împlinesc trei săptămâni. Sunt bine, mă simt bine, am fost o săptămână internată, o săptămână concediu medical, de luni sunt la serviciu.

Marius Tucă: Asta a fost o ultimă intervenție?

Gabriela Firea: A fost o ultimă intervenție, am început să mănânc și să introduc în alimentație, absolut tot ceea ce mănâncă un om normal, organismul și-a revenit și încă o dată consider că am văzut moartea cu ochii și de aceea și văd lucrurile într-un alt fel poate, diferit de persoane care nu au trecut prin ceea ce am trecut eu. Au fost momente cumplite pentru familia mea, dar îi mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a dat întotdeauna tăria să nu intru în panică, e un mare lucru pentru că m-am autoconvins și m-am ghidat după ceea ce scrie în cărțile sfinte, Iisus Hristos consideră că cel mai mare păcat al unui creștin este să îi fie frică, pentru că acest lucru dorește el ca pământean, ca muritor să rezolve toate sau cu ajutorul muritorilor și nu își lasă viața în mâinile lui, prin urmare...

Marius Tucă: Ai fost un om credincios și înainte de episodul ăsta, nu ai devenit, că se întâmplă...?

Gabriela Firea: Din copilărie și nu aș putea să fiu altfel, ar însemna să mă mai nasc o dată, dar cu siguranță aș fi la fel la acest capitol, s-ar schimba alte lucruri.

Marius Tucă: Deci ești bine, adversarii, dușmanii tăi trebuie să știe că ești bine, te întorci la muncă, nu mai ai nici o treabă. Ai dușmani mulți?

Gabriela Firea: Credeam că nu mă mai miră nimic și credeam că le-am văzut aproape toate la această vârstă că nu mai am 14 ani, dar am fost neplăcut surprinsă să aflu că au fost persoane importante care au mers și în zona medicală să se intereseze de realitatea afecțiunii mele și cât de grav este și dacă pot fi scoasă din joc pe acest motiv, vorbesc foarte serios, acum zâmbesc dar atunci m-am întristat pentru că mi se pare de un cinism îngrozitor și mi se pare că ne pierdem principala calitate de om, umanitatea. Nu consider că am dușmani, eu nu îi consider așa, avem da adversari, avem oameni care gândesc altfel...

Marius Tucă: Dar asta arată totuși lumea în care trăim, dacă au existat oameni, bănuiesc că din politică în primul rând, care s-au interesat de starea sănătății tale?

Gabriela Firea: S-au interesat dacă este foarte grav, dacă pot să răsufle ușurați că nu voi mai fi un combatant pentru Primăria Capitalei sau pentru alte să spunem bătălii politice pe care eu mi le doresc oneste și pe argumente și repet, credeam că nu mă mai miră nimic.

Marius Tucă: Există bătălii politice?

Gabriela Firea: Pentru oameni de ce nu? Mă întrebai de ce am intrat în politică la acel moment, în primul rând a fost clar și un destin, dar m-am gândit că am stat destul de partea cealaltă unde tot am criticat și am criticat și oameni politici importanți se interesau dacă sunt bine dispusă într-o zi pentru că veneau la emisiune și voiau să știe dacă li se va întâmpla ceva mai hard, sau ceva mai soft.

Marius Tucă: Să știi că eu am fost prost dispus întotdeauna când a fost vorba despre oameni politici. Gabi, vorbim de primărie, văd că ai proiecte, ești implicată în asta...

Gabriela Firea: Spuneam că nu sunt medic, dar de trei ani de zile de când sunt primar general bugetul pentru sănătate a fost dublat și triplat față de perioadele anterioare, tocmai pentru că sunt mamă, sunt femeie, sunt știu acum dacă spui că ești om de stânga te consideri interimar, dar eu cred în adevăratele valori, de centru, de centru stânga, o stângă modernă și chiar consider că sănătatea trebuie să fie o prioritate, dar nu aceea în care doar treci acest domeniu pe primul loc în programul teoretic de guvernare centrală sau locală, iar pe urmă când intri în activitate prin ceea ce faci, prin sumele pe care le aloci, prin interesul pe care îl acorzi de fapt să manifești contrariul.

Marius Tucă: Ok, Gabi uite trebuie să îți fac, ne cunoaștem de foarte multă vreme, nu m-am gândit niciodată că tu o să mai faci copiii și ai făcut încă doi copii, mie mi se pare...

Gabriela Firea: Aș mai vrea și în continuare, dar acum cu operația trebuie să mai aștept un an.

Marius Tucă: Mie mi se pare un curaj incredibil, adică ai început o nouă viața și ți-ai asumat-o cu tot ce a însemnat familia asta...

Gabriela Firea: Mi-am dorit foarte mulți copii.

Marius Tucă: M-ai surprins plăcut, deci o dată că ai renunțat la presă și că ai intrat în politică, mi s-a părut un curaj... faptul că ai candidat la Primăria Capitalei, că ai început inclusiv o nouă viață și o nouă familie, nu mă gândeam că o să rămâi așa suspendată în timp și spațiu, dar ai avut curajul ăsta și ai făcut doi copii și acum mi-am luat suficiente înjurături aducându-ți laude pur și simplu pentru că este incredibil niște constatări.

Gabriela Firea: Dar astea nu sunt laude, sunt constatări.

Marius Tucă: Nu, sunt niște ... pentru curajul incredibil pe care l-ai avut.

Gabriela Firea: De aceea... dă-mi doar 30 de secunde fiindcă am ajuns aici, știu cât de mult o iubești pe fiica ta, doar atât vreau să spun, un program pe care l-am lansat și care a ajuns și a și a dus România și Bucureștiul pozitiv în știri din presa internațională și care este preluat ca model de practici deja în marile municipii din București, cele care își permit cât de cât din punct de vedere financiar, am lansat și am propus Consiliului General și Consiliul a aprobat proiectul o Șansă la Viață prin care Primăria Capitalei susține financiar cu 3800 de euro cuplurile care sunt declarate de către medici a fi infertile, de la cele mai tinere vârste până la peste 40 de ani, sunt mândră de acest program, 1000 de cupluri anul trecut, 1000 de cupluri anul acesta sunt deja sute de femei însărcinate sau au născut deja primii copii, chiar și pentru acest proiect cred că trebuia să fiu primar general, lăsând la o parte celelalte investiții în sănătate și în...

Marius Tucă: Tu vrei să rămâi în conștiința oamenilor ca primar general sau ca ziarist, în primul rând cu ce ai vrea să înceapă, în momentul în care un om se gândește la Gabriela Vrânceanu Firea se gândește ca la primar general sau ca la jurnalist?

Gabriela Firea: Cred că în conștiința publică trebuie să am douăzeci de ani de politică, atât cât am avut în presă, peste douăzeci de ani ca să se schimbe ...

Marius Tucă: În România contează ce ai făcut ieri, nu știi să îmi răspunzi.

Gabriela Firea: Nu, mi-aș dori să fiu în conștiința românilor ca Gabriela Firea venită de la Bacău, Gabriela Vrânceanu care este un om foarte apropriat de oameni pentru că vin cum se spune foarte de jos dintre ei, dintr-o familie normală, simplă de a Bacău, cu patru frați, suntem 4 frați, suntem oameni modești dar cu multă iubire între noi.

Marius Tucă: Vorbești cu frații tăi?

Gabriela Firea: Toți sunt la București i-am adus cu mine, sigur că da, am două surori și un frate...

Marius Tucă: Și ei ce zic de PSD?

Gabriela Firea: Mai bine mă întrebi ce spune băiatul mare. Și fiul meu, și frații mei, și mama, și toți ai mei, ca și tine, au fost extrem de surprinși și că m-am recăsătorit și că mai am doi copii mici și că am intrat în politică și că sunt primar general și că vorbesc unii pe la colțuri că voi candida la prezidențiale și mereu îmi spun așa: „ tu ne-ai dat cele mai mari emoții în viață, inclusiv cu această jumătate de an de boală în care toată familia... să uităm și cele mai mari bucurii, și cele mai mari emoții și cele mai mari bucurii. Așa a fost să fie.

Marius Tucă: Trebuie să le spunem celor care ne urmăresc că vom vorbi despre candidatura ta la prezidențiale după terminarea emisiunii așa că să stea liniștiți nu o să afle nimic.

Gabriela Firea: Credeam că după terminarea mandatului de la Primărie, mandatelor.

Marius Tucă: Hai să nu așteptăm termenul că după aceea dau pe surse ce am discutat după terminarea discuției, stai liniștită că o să spui tot. Deci nu vrei să îmi spui ce spun frații tăi despre PSD, vezi? Gabi, vrei un nou mandat la Primăria Capitalei?

Gabriela Firea: Spun și ce spun frații, foarte pe scurt ca și mine consideră că sunt oameni de ispravă.

Marius Tucă: Te-ai gândit un pic așa ce să spui.

Gabriela Firea: Ce să facem mai intimidez, dar știi asta și te folosești din plin de această situație. Sunt oameni buni corecți, onești, profesioniști și la PSD și la celelalte formațiuni politice, dar noi suntem oameni care în special ne regăsim în doctrina de centru stânga, stânga, asta nu înseamnă că nu îi respectăm pe toți cei care au alte opțiuni politice, este și firesc, este și normal. Citeam un comentariu zilele acestea că e adevărat am profil de om de stânga, vin dintr-o familie cu mulți copii, sunt om modest, nu m-a surprins nimeni cu nu știu ce poșetă de 30.000 de euro sau pantofi de 5000 de euro și așa mai departe, dar că am lucrat în 2000 cu domnul Isărescu cel care a coordonat la nivel de funcție, de premier un guvern format dintr-o coaliție de dreapta și că practic cum s-a putut acest lucru. Eu am fost invitată în această poziție de către domnul guvernator Mugur Isărescu, din acele zile îmi aduc aminte foarte multe, dar foarte multe evenimente, cred că cel mai bun indicativ a fost acela în care o delegație restrânsă de 4-5 persoane am fost la Bruxelles după 3 ani de recesiune economică în țară, am reușit să stabilizăm echipa politică, guvernamentală, dar am avut și o contribuție în sensul alcătuirii strategiei economice pe termen mediu al României pe care am dus-o la Bruxelles și în acel moment au fost recunoscute toate rezultatele economice favorabile ale guvernării Mugur Isărescu, iar domnul președinte Emil Constantinescu ne-a oferit, celor care am fost în acea delegație la Bruxelles, reușisem să stabilizăm, reușise guvernul să stabilizeze economia, simbolul practic, simbolul, avem steaua României în rad de ofițer pentru acel moment în care am reușit să restabilizăm relația noastră cu Bruxelles, cu Strasbourg și cu toate unitățile.

Din păcate nu s-a întâmplat nimic în zona guvernamentală, în ideea aplicării planului de mobilitate și anume ce scrie acolo transferul centurii ocolitoare a Capitalei la Primăria Capitalei

Marius Tucă: Gabi ești în formă, nu pot să controlez emisiunea, lasă-mă să mai întreb și eu ceva. Așa cum vorbești despre Primăria Capitalei e clar că îți mai dorești un mandat și că vei candida din nou anul viitor pentru funcția de primar general al Capitalei.

Gabriela Firea: Sunt foarte atașată de aceste proiecte, merg zilnic sau aproape zilnic pe toate șantierele pe care le avem deschise. Nu ar fi putut progresa dacă nu eram atât de insistentă, știți că eu sunt #insist. Eu insist, insist, insist și îi mulțumesc echipei mele pe care am reușit să o omogenizez la Primăria Capitalei, sunt oameni tineri, sunt oameni luptători, sunt oameni care ar fi putut să lucreze pe foarte mulți bani în domeniul privat și totuși vor să lase ceva în urmă pentru comunitate. Știu, cei care sunt mai neînțelegători sau care nu au simpatii pentru zona politică din care provin vin mereu și îmi reproșează faptul că în programul de guvernare locală cu care am câștigat la capitolul transport-trafic era acea expresie de revoluție.

Marius Tucă: Vom ajunge și acolo.

Gabriela Firea: Eu am spus acele lucruri dacă s-ar fi întâmplat așa cum mi se promisese și anume să respectăm planul de mobilitate urbană durabilă pe care primarul Gabriela Firea la finalizat, era început de câțiva ani și nefinalizat, stătea cu praf la sertar, l-am adus în fața Consiliului General, l-am adoptat și și trebuia cu toții... să fie biblia noastră , biblia de mobilitate. Din păcate nu s-a întâmplat nimic în zona guvernamentală, în ideea aplicării planului de mobilitate și anume ce scrie acolo transferul centurii ocolitoare a Capitalei la Primăria Capitalei care cu siguranță ar fi avut un alt ritm.

Marius Tucă: Și va realiza asta sau nu?

Gabriela Firea: După cum vedeți niciun guvern și niciun minister nu au făcut acest pas și sunt convinsă că regretă în acest moment că ar fi fost o realizare comună. De asemenea, metroul bucureștean s-ar fi putut face mai multe investiții.

Marius Tucă: Adică și metroul să treacă la Primăria Capitalei.

Gabriela Firea: Așa este în marile capitale, cu tot cu subvenții, așa este normal.

Marius Tucă: Păi fără subvenții nu poți.

Gabriela Firea: Este un obiectiv al întregii țări.

Marius Tucă: Vei candida? Eu am niște întrebări foarte...

Vreau să candidez la Primăria Generală pentru un nou mandat pentru că este firesc să continui ce-am început

Gabriela Firea: La Primăria Capitalei sunt determinată să finalizez tot ceea ce am început. Într-un an, doi ani se vor vedea rezultatele muncii și mai mult decât s-au văzut până acum, mai sunt oricum proiecte în derulare în toate domeniile, inclusiv, revenind la sănătate, sunt singurul primar care am cumpărat 100 de ambulanțe. Nu știu dacă se știe.

Marius Tucă: Nu fugi de întrebare că ai de-a face cu mine.

Gabriela Firea: Sunt singurul primar care a cumpărat 150 de apartamente pentru medici. Deci sunt niște realizări. Vreau să candidez la Primăria Generală pentru un nou mandat pentru că este firesc să continui ce-am început și pentru că se vor vedea roadele și pentru că sunt un om care realmente îi iubește pe bucureșteni, cred că viața noastră poate să fie bună, nu cred că este normal să avem servicii publice așa cum au fost în anii trecuți, adică de proastă calitate și foarte scumpe, să ne coste la buzunar pe toți, și pentru că acum mulți români, foarte mulți bucureșteni în special pentru că este nivelul de trai mai ridicat, au acces la călătorii în occident și putem să facem comparația și tot ceea ce vedem afară cu siguranță vrem să se întâmple și la noi. Dar nu poate o primărie de una singură, nu are cum un primar sau un consiliu general de unii singuri. Nicăieri capitalele țărilor nu s-au dezvoltat doar cu bugetul local pentru că în primul rând nu ne permite legislația ca să acționăm.

Marius Tucă: Plus că e vorba de câteva milioane, Bucureștiul înseamnă...

Gabriela Firea: În statistici suntem 2.000.200, în realitate peste 4 milioane de cetățeni în municipiul București.

Marius Tucă: Deci un sfert din România se află aici.

Gabriela Firea: Iar odată cu ridicarea taxei auto în București avem peste un milion și jumătate de autoturisme, foarte multe dintre ele din păcate poluante, cumpărate din occident la prețuri foarte mici.

Marius Tucă: Una dintre cele mai importante declarații politice pe care le-am auzit de la începutul anului și anume că tu vei candida pentru un al doilea mandat. Ca și discuție, mie mi se pare cea mai importantă declarație politică pe care am auzit-o anul ăsta și, ce să zicem, baftă. Nu va fi ușor pentru că sunt altele circumstanțele.

Gabriela Firea: Sigur, nu va fi ușor.

Marius Tucă: Opoziția vrea să aibă un singur candidat, de fapt tot ce înseamnă pe partea dreaptă, dar să vedem pentru că și acolo sunt foarte multe lucruri. Acum aș vrea să trecem un pic la PSD. Lucrurile sunt foarte clare și spuneam că e o declarație importantă. Cum vezi tu ce se întâmplă în momentul ăsta în PSD? În câteva minute.

Gabriela Firea: În timp mă întrebai mi-aduceam aminte de faptul că nimeni nu vorbește, dar good news is no news, asta știm, ne-am obișnuit. În aproape 30 de ani de la Revoluție până acum Primăria Capitalei a consolidat doar 20 de clădiri cu bulină, iar de când sunt primar general prin compania de consolidări și administrația de consolidări am intrat în toate cele peste 300 de clădiri cu risc seismic grad 1, în câteva clădiri s-au finalizat lucrările, în câteva acum se lucrează, am depășit faza de punere în siguranță, deja am trecut la etapa de consolidare, iar pentru celelalte clădiri s-au întocmit deja toate documentațiile preliminare. De ce am spus acest lucru, nu ca să fug de întrebarea cu PSD. Consolidare! Și PSD are nevoie atât de etapa de punere în siguranță cât și de cea de consolidare, după ceea ce s-a întâmplat la alegerile europarlamentare, aici era legătura.

Ce bine ar fi să gândim la momentul în care ar trebui să luăm o decizie, nu peste câteva luni

Marius Tucă: De ce s-a întâmplat asta? Nu te-am auzit să dai un răspuns, o analiză a ta din perspectiva gazetarului care ai fost până la un moment dat.

Gabriela Firea: Am încercat în acea noapte a alegerilor când fostul președinte, domnul Dragnea, a ieșit să spună că a fost rezultatul unei furtuni aurii și ulterior a spus că eu aș fi posibilul candidat al PSD pentru alegerile prezidențiale, ori eu ori domnul Tăriceanu și am scris cât am putut de repede, în acel moment îmi adormeam și copiii, nu știam cum să-i adorm mai repede să scriu câteva gânduri pentru că explodase toată presa și televiziunile transmiteau în direct faptul că domnul Dragnea face această propunere incredibilă după opt-nouă luni de război cu mine, pur și simplu. În paranteză fie spus, cred că ar fi păgubos și pentru noi și pentru țară și pentru partid ca peste alte nouă luni actualul președinte al partidului să vină să spună că eu aș fi fost soluția potrivită și câștigătoare pentru PSD la alegerile prezidențiale, așa, făcând un arc peste timp. Ce bine ar fi să gândim la momentul în care ar trebui să luăm o decizie nu peste câteva luni.

Marius Tucă: În perioada în care ai fost internată și ai trecut prin... în perioada aceea grea, te-a căutat Liviu Dragnea și cumva nu mai era...

Gabriela Firea: Atunci, exact în perioada în care m-am internat.

Marius Tucă: Bun. Ce s-a întâmplat cu PSD-ul? De ce?

Gabriela Firea: A luat legătura spunându-mi că îmi transmite sănătate că-i pare rău de ceea ce s-a întâmplat. Acela a fost să spunem declicul.

Marius Tucă: Eșecul ăsta istoric până la urmă.

Gabriela Firea: Eu am spus. Eu și alți 27, pentru că eu eram a 28-a, de colegi din PSD, ne-am asumat atunci când președintele era foarte puternic din toate punctele de vedere, conducea România de fapt, adevăratul președinte al României conducând atâtea instituții și Parlament și Guvern.

Marius Tucă: Mai era unul la Cotroceni totuși.

Gabriela Firea: Da, dar cu putere de simbolistică de președinte al țării. Dar parlamentul și guvernul erau conduse de domnul Dragnea știm foarte bine. Am spus în acea scrisoare care poate are și câteva fraze, să spunem, care nu au fost formulate atât de potrivit și care au fost, doar acelea au fost extrase și comentate, analizate, diabolizate...

Marius Tucă: Știi cum sunt gazetarii.

Gabriela Firea: Dar 95% din conținutul acelei scrisori, din păcate o spun, s-a adeverit. Exact ce am scris acolo, cei care au scris acolo și noi ne-am însușit s-a întâmplat și anume că PSD își va pierde din proprii votanți, din proprii simpatizanți, din oamenii care ne-au votat la alegerile locale și parlamentare din cauza felului în care este condus partidul și din cauza subiectelor care sunt impuse pe agenda publică și am fost demonizați.

Marius Tucă: Chestiile legate de justiție.

Gabriela Firea: Sigur. Am fost făcuți oameni ai serviciilor, ai americanilor, ai francezilor, ai rușilor, ai tuturor numai ai românilor nu, lucruri total neadevărate.

Marius Tucă: Păi din Voluntari oamenii rușilor, mai greu.

Gabriela Firea: Sau ai americanilor, nu? Păi noi toată viața am așteptat americanii, acum unde ne ducem?

La condamnarea lui Dragnea, mă aflam într-o biserică, biserica de lângă Universitate, se spune că este biserica studenților, unde este o icoană făcătoare de minuni

Marius Tucă: Cum vezi condamnarea lui Liviu Dragnea? Că s-a întâmplat a doua zi de fapt.

Gabriela Firea: Deci ce s-a spus atunci s-a îndeplinit, din păcate spun, că nu mă bucur că s-a întâmplat.

Marius Tucă: Dar condamnarea lui cum o vezi?

Gabriela Firea: Nu. Sincer, nu mă așteptam, deja în folclorul politic se indusese ideea că nu se va întâmpla nimic.

Marius Tucă: Că va dura procesul.

Gabriela Firea: Doar va fi hărțuit cu dosare pentru a nu avea șanse la Cotroceni, ceea ce-și dorea să facă, să intre în cursa prezidențială. Cum am primit eu acea veste, acea știre, mă aflam într-o biserică, biserica de lângă Universitate, se spune că este biserica studenților, unde este o icoană făcătoare de minuni, Pantanassa.

Marius Tucă: Unde e părintele Gavril acolo, un om absolut excepțional.

Gabriela Firea: Exact și aveam telefonul pe miting trecut și vedeam cum apar tot felul de știri și nu-mi venea a crede, am avut realmente o senzație de fior fizic, nu-mi venea a crede. Dar sub nicio formă, sub nicio formă și îmi asum, cum ți-ai asumat și tu puțin mai devreme și posibile critici sau lucruri care sunt deformat înțelese, niciodată, dar niciodată nu mă voi bucura dacă un om, indiferent ce mi-a făcut acel om și mi-a făcut multe, multe și nu vreau să le mai reiau, nu știu, cade la pat sau își pierde libertatea.

Marius Tucă: Mai puțin Traian Băsescu. Aveam un prieten care zicea...

Gabriela Firea: Nu, sub nicio formă, nu-i doresc să cadă la pat sau să fie arestat, Doamne ferește.

Marius Tucă: E o glumă. Aveam un prieten care zicea n-am cu nimeni, nu doresc răul nimănui, dar cu Băsescu totuși, în afară de Băsescu. Am glumit.

Gabriela Firea: Acești oameni, nu spun neapărat cei despre care vorbim, în general oamenii politici diabolici trebuie să iasă din politică pe cale democratică, trebuie să fie extrași de către propriile structuri politice și aici e problema la noi că nu prea este curaj. Nu prea este curaj și suntem, hai să mă includ și pe mine ca să nu pară că eu am o părere atât de senzațională despre mine și doar ceilalți sunt... nu, și eu, noi, să spunem noi ne gândim doar la ziua de azi, nu și la ce se întâmplă mâine. Confortul și cele obținute mai mult sau mai puțin pentru azi ni se pare ca sunt mult mai valoroase chiar dacă punem în pericol etapele viitoare. Punem în pericol țara, punem în pericol familia politică, punem absolut totul într-o situație de incertitudine.

Marius Tucă: Gabi, ne întoarcem la PSD, ne întoarcem și la candidatura ta dacă va exista aceasta la prezidențiale. În primul rând vrei un al doilea mandat la Primăria Capitalei și asta este știrea zilei și a anului, zic eu. Tu ești membră a Uniunii Scriitorilor, știu că ești un om care a scris cărți, care a scos și așa mai departe. Eu m-aș bucura ca tu să vorbești, pe lângă spitale, pe lângă șantierele de care vorbeai, pe lângă lucrurile legate de circulație, despre ce înseamnă cultura în capitală. Și ai niște evenimente incredibile, uite acum în octombrie este festivalul național de teatru și știu că ai sprijinit în toți anii ăștia și lumea știe mai puțin. Există Festivalul George Enescu, aș vrea de la Gabriela Vrânceanu Firea, primarul general al Capitalei, să vorbească despre marile evenimente culturale. Uită-te cum Sibiu printr-un festival de teatru a scos prima dată capul, până să fie Iohannis președinte, nici nu se știa asta, uite-te cum alte localități vorbesc în primul rând de festivaluri, vorbesc despre evenimentele mari de cultură. Era un sfat absolut prietenesc, nimic altceva, vreau să văd de la primarul general al Capitalei, eu iubesc orașul ăsta, sunt de 30 de ani, îl iubesc ca și când m-aș fi născut aici, să văd de la primarul general al Capitalei că vorbești despre evenimentele mari culturale din orașul ăsta.

Gabriela Firea: În primul an de mandat asta am făcut și natural fiind om de presă, om de litere, practic nici nu a trebuit să fac vreun efort, anunțând când reușeam să strecor și astfel de informații. În primul rând am dublat bugetul pentru cultură, avem 14 teatre în administrarea Primăriei Generale a Capitalei, erau toate organigramele închise, din timpul domnul despre care am vorbit, dar uită acele momente, 100 de actori au fost angajați în teatrele din București care aveau o situație incertă pentru că, repet, erau blocate toate organigramele din timpul recesiunii din 2010, și toate instituțiile de cultură au primit bugete duble. Haideți să spun ce s-a întâmplat. În loc să, nu laude, un om care a ajuns într-o funcție trebuie să aștepte laude, dar în loc de o recunoaștere a acestor fapte nu m-am trezit decât cu critici și supracritici cu privire la faptul că Firea, știi că ai citit, Firea se ocupă de festivaluri, de concerte și nu știu ce. Vă dați seama durerea, până la urmă, din sufletul meu care, chiar oameni din zona culturii, în loc să aprecieze că pe lângă investițiile în marea infrastructură, în calitatea mediului, în spitale, ceea ce am demonstrat, avem grijă și de această componentă importantă a societății și anume cultura, criticile veneau pentru că au buget mare, pentru că se organizează multe evenimente în capitală, că doar cu asta ne ocupăm și atunci noi nu am mai vorbit despre aceste lucruri.

Marius Tucă: Ți-ai propus la un moment dat să faci o sală. Un oraș cu patru milioane de locuitori nu are încă o sală, o sală unde să se țină spectacole, că noi nu avem asta. Trebuie primăria să-și propună asta, și tu în primul rând, nu?

Gabriela Firea: Primăria Capitalei a solicitat inclusiv Sala Palatului să fie transferată pentru a putea fi, că vorbeam de consolidări, pentru că arată într-o situație foarte degradată.

Marius Tucă: Dar nu puteți să faceți una nouă așa cum e în toate marile capitale.

Gabriela Firea: Sigur că da, dar toate discuțiile pe care le-am avut cu guvernul au fost acelea că noi să nu intrăm pe investiții care pot să fie realizate la guvern și cu bugetul local să încercăm să rezolvăm alte tipuri de probleme.

Marius Tucă: În 30 de ani guvernul și România nu au făcut o sală în orașul ăsta, unde să vină, mai ales pe perioada iernii că acum avem stadionul național, slavă Domnului, Arena Națională, se pot face astea. Eu cred că asta trebuie să-ți propui tu pentru un nou mandat. Faci o sală de 20.000 de locuri.

Gabriela Firea: Noi demarăm, avem deja proiectul, este gata, studiul de fezabilitate, proiectul tehnic sunt gata, noi vom demara, dar nu se va vedea mâine.

Marius Tucă: Da, dar e important , nu cred că trebuie să te raportezi de fiecare dată la ce...

Gabriela Firea: Dar nu poți să faci ceva fără un proiect , un proiect serios, un proiect viabil durează, lăsând la o parte costurile pentru că dacă facem proiecte așa cum le-am găsit făcute pentru pasajul Piața Sudului în care nu se ținea cont de utilități, de devierea utilităților și a trebuit să refacem prin acte adiționale de care se tem mulți funcționari publici pentru că vin atunci instituțiile statului și întreabă de ce nu ați fost precauți și inteligenți la semnarea contractului și de ce veniți peste trei ani, patru ani să spuneți că nu ați reușit să deviați utilitățile și ați blocat șantierele.

Marius Tucă: Am înțeles, proiectul era greșit.

Gabriela Firea. Sunt multe proiecte greșite.

Marius Tucă: Nu, cu un proiect în care să spui asta e sala pe care eu vreau să o fac pentru bucureșteni, pur și simplu. Doi: teatrele trebuie multe restaurate și ele așa cum există șantiere, nu știu ce...

Gabriela Firea: Am finalizat lucrările la Teatrul Evreiesc de stat, la Teatrul Ion Creangă, erau lucrări începute și neterminate, noi le-am finalizat pe acest mandat, adică s-au făcut multe lucruri, ca să nu exagerez și să spun s-au făcut foarte multe lucruri, în toate domeniile și sănătate și cultură și infrastructură.

Marius Tucă: Plus că ați intrat în parteneriat să deschideți alte teatre să faceți spații, faceți asta.

Gabriela Firea: Am deschis spații și la alte teatre și la care publicul din București și nu numai vine cu foarte mare drag. Dar dacă ai fost atent zilele trecute, eu am ajuns să fiu criticată pe rețelele de socializare pentru faptul că sunt probleme financiare la Teatrul Național. Teatrul Național nu este în administrarea Primăriei Capitalei, dar lumea probabil nu știe sau nu vrea să afle.

Marius Tucă: Dacă stai în fiecare zi să te uiți ce se scrie despre tine...

Gabriela Firea: Fără să vrei citești.

Marius Tucă: Și tu vii de partea cealaltă a baricadei și atunci...

Gabriela Firea: Îmi apare în fața ochilor.

Marius Tucă: Trebuie să te concentrezi foarte tare pe proiectele în care crezi și să faci.

Gabriela Firea: Cu siguranță că nu consider că trebuie să mă demobilizeze...

M-a sunat domnul Ion Țiriac și m-a rugat să mă implic și să organizez această primire cum se cuvine a Simonei Halep

Marius Tucă: De ce n-ai fost ieri la serbarea populară, până la urmă, de pe Arena Națională a Simonei Halep.

Gabriela Firea: Pentru că a fost un eveniment foarte neplăcut anul trecut, în care eu am fost solicitată, am fost rugată...

Marius Tucă: Și în câteva ore ai organizat o chestie incredibilă.

Gabriela Firea: În câteva ore am organizat totul...

Marius Tucă: Și te-au huiduit, se mai întâmplă.

Gabriela Firea: Nici prin cap nu -mia trecut și am spus-o și atunci o spun și acum...

Marius Tucă: Să te lipești de...

Gabriela Firea: Să mă lipesc eu de o mare campioană, dar nici nu s-ar putea. Deci nu s-ar putea.

Marius Tucă: S-au întrebat mulți de ce n-ai fost.

Gabriela Firea: Degeaba se afișează politicieni cu mari campioni. Tu dacă te uiți la fotografie și vezi un mare campioni alături de politician înseamnă că îl vei vota pe acel politician că l-ai văzut lângă nu știu, Ilie Năstase, Hagi. Te uiți la fotografie... deci asta este oricum o manipulare că cineva ar putea să ia din aura și din simbolistica unui mare campion.

Marius Tucă: Eu m-aș fi dus în locul tău.

Gabriela Firea: Anul acesta m-am bucurat chiar de ziua mea, a fost cadoul de ziua mea. Simona Halep a câștigat la Wimbledon de ziua mea. 13 iulie. Am fost fericită și eu și familia mea. Dar am stat cuminți nu mai vrem să supărăm pe nimeni să se considere că vrem să ieșim în față.

Marius Tucă: Eu vreau să supăr pe toată lumea.

Gabriela Firea: M-a sunat domnul Ion Țiriac chiar de ziua mea, spre seară după un eveniment istoric și m-a rugat să mă implic și să organizez această primire cum se cuvine a Simonei Halep și că nu vrea să lucreze cu nicio altă structură sau instituție pentru că știe că dacă eu intru ca organizator sigur va ieși ceva de ținută.

Marius Tucă: Nu, dar a fost exemplul de după Roland Garros, în câteva ore s-a și organizat.

Gabriela Firea: Ceea ce s-a și întâmplat cu tot ce înseamnă, iar tu știi pentru că tu ești om și de presă și de evenimente și știi în câteva ore să asiguri tot ce înseamnă securitatea persoanelor care vin în Arenă, să ai și o scenă, să ai și lumini și sonorizare, să ai și artiști de top care să participe, să ai și invitați de prestigiu, tot, tot, tot. Și lucruri mai puțin văzute.

Marius Tucă: E adevărat.

Gabriela Firea: Cele care se văd și cele care nu se văd pentru a fi un succes și ecrane și afișaj și tot ceea ce implică organizarea unui astfel de eveniment. Domnul Ion Țiriac, poate să vă confirme, deci nu exagerez cu nimic, m-a rugat să vin, să vin la eveniment, și chiar mi-a spus intri cu mine, intra-ți cu mine pentru că eu peste tot unde am fost lume oficialitatea care a fost la acel moment ministrul Tineretului și Sportului, primarul sau cine avea de înmânat o distincție, o diplomă, o machetă, cheia orașului intra, oferea și normal pleca. Nimeni nu avea de gând să stea pe scenă o oră, o oră jumătate cât dura evenimentul și că este normal și firesc și democratic și trebuie să evoluăm. I-am spus, vă înțeleg, vă mulțumesc, apreciez ceea ce spuneți, dar consider mai avem de lucru și de așteptat până vom ajunge în acea normalitate în care să respectăm o persoană care a fost aleasă, pentru că pe mine nu m-a propus nicio structură sau laborator, nu este o funcție numită, este o funcție aleasă , m-au ales cetățenii, nu am fraudat această poziție, n-am intrat pe ușa din dos.

Marius Tucă: Dar ce ți-a venit să spui asta.

Gabriela Firea: Păi citez și eu din clasici în viață de pe rețelele de socializare.

Marius Tucă: Nu știu, cred că le acorzi prea multă...

Gabriela Firea: Am urmărit de undeva de unde se văd că toate lucrurile merg bine și uite Ligia e aici lângă noi, colega mea și prietena mea în primul rând de 25 de ani și ea a fost acolo, m-a reprezentat și a pus în aplicare tot desfășurătorul...

Marius Tucă: A ieșit un eveniment pe care îl merita Simona.

Gabriela Firea: Deosebit. Asta este mulțumirea mea, nici nu vreau mai mult, nici nu-mi trebuie mai mult.

Marius Tucă: Atunci este extraordinar. Eu m-am bucurat foarte tare de discursul Simonei Halep și tot ce-a fost acolo mi s-a părut emoționant și un discurs absolut incredibil și bravo ei. Cred că succesul ăsta de la Wimbledon a descătușat-o și în privința discursului și de atunci din momentul ăla bucuria, zâmbetul, tot ce înseamnă ea...

Gabriela Firea: Dar e meritul ei, meritul familiei ei.

Marius Tucă: Mi se pare incredibil și o felicit din tot sufletul. Gabi spune-mi, ce funcție ai în momentul ăsta în PSD?

Gabriela Firea: Vicepreședinte al PSD, sunt aleasă în congres, sunt încă în mandat, nu s-a finalizat mandatul și președinte PSD București aici sunt interimar.

Prea târziu s-a convins și domnul Dragnea, nu am dorit niciodată să preiau eu în orice chip și în orice formulă conducerea PSD. Și de acest lucru se va convinge și doamna Dăncilă

Marius Tucă: Ai două funcții importante în partidul ăsta. Printre cele mai importante. Dacă nu ai fi fost în spital pentru că ai suferit ultima intervenție, la congres ți-ai fi depus candidatura pentru a fi șefa partidului?

Gabriela Firea: Nu. Și spun și de ce. Scurt. Pentru că așa cum, din păcate, prea târziu s-a convins și domnul Dragnea, nu am dorit niciodată să preiau eu în orice chip și în orice formulă conducerea PSD. Și de acest lucru se va convinge și doamna Dăncilă. De ce am spus un nu atât de hotărât pentru că eu consider, analizând momentul pe care îl trăim, că doamna Dăncilă fiind premier era normal ca noi toți ceilalți din echipă să o sprijinim să devină președintele en titre al partidului fiind oricum președinte executiv și nu mi s-ar fi părut din punctul meu de vedere, asta nu înseamnă că nu încurajez dezbaterea de opinii, de idei și competiția, să vin chiar eu din postura de vicepreședinte la nivel național pe regiunea București, Ilfov și primar general să intru în competiție cu premierul. În primul rând lupta n-ar fi fost egală la nivel de echipă. Alte resurse sunt la guvern și altele la nivel de primar general. Deci nu aș fi candidat, dar aș fi participat la congres, poate aș fi avut și un cuvânt către echipa noastră dacă nu ar fi fost organizat atât de rapid. Și dacă aș fi putut să vin din punct de vedere medical.

Cred că acest scor a reieșit și în urma faptului că și eu am spus care sunt promisiunile încălcate la nivel guvernamental față de bucureșteni

Marius Tucă: Spune-mi te rog, de ce crezi că PSD-ul a luat un rezultat atât de slab în București?

Gabriela Firea: Nu e de mirare. Din păcate cred că acest scor a reieșit și în urma faptului că și eu am spus care sunt promisiunile încălcate la nivel guvernamental față de bucureșteni pentru că 8-9 luni de zile am repetat că s-a promis transferul centurii ocolitoare a Capitalei la municipiu sau măcar finalizarea dacă nu se transfera, măcar să se finalizeze sau să se lucreze și să se înainteze astfel încât bucureștenii să vadă rezultate. Aceste lucruri le-am promis împreună cu echipa politică.

Marius Tucă: Și nu s-a putut.

Gabriela Firea: Nu s-a putut. Metroul la fel, nu s-a finalizat nici metroul de la Drumul Taberei și nu s-a început nici linia de metrou de la Gara de Nord la Aeroportul Otopeni. Promisiuni făcute la nivel politic mare și nu s-au ținut de cuvânt.

Marius Tucă: Iar tu ai tot spus, ai vorbit despre asta.

Gabriela Firea: Era normal, era normal, nu din dorința de a-mi lovi fostul președinte de partid sau de a-mi lovi echipa politică. Pe mine nu m-ați auzit criticând PSD-știi, criticând oamenii care simpatizează PSD sau care l-au votat sau care vor mai vota, dar nu aveam cum să nu spun acele lucruri pentru că totuși eu speram, dar consider acum că am fost naivă, eu speram că-i voi determina să îi sprijine pe bucureșteni așa cum sunt sprijinite toate proiectele din țară. Niciodată nu am cerut favoruri pentru Capitală în detrimentul țării. De multe ori citesc și mă îngrozesc cum se afirmă că...

Marius Tucă: Citești cam mult în ultima vreme.

Gabriela Firea: Citesc, ce să fac. Că Gabriela Firea cere bani pentru bucureșteni dar care să fie tăiați celor din țară. Nu este adevărat.

Marius Tucă: Asta întotdeauna, să pui în opoziție de ce să facem Catedrala că mai bine să facem spitale.

Gabriela Firea: Bucureștiul este 10% din țară și are contribuție de 25% din produsul intern brut al țării. Bucureștenii primesc de la Ministerul de Finanțe ce li se cuvine lor ca și procent din impozitul pe venit, nu banii țării.

Marius Tucă: Din momentul ăsta trebuie să se întâmple, ești vicepreședinte al PSD.

Gabriela Firea: N-am putut împiedica tăierea bugetului la începutul anului.

Marius Tucă: Stai un pic. Ești președintele PSD București. Adică lucrurile astea ar trebui să se întâmple de acum înainte având în vedere faptul că ești primarul general al Capitalei, faptul, foarte important, că vrei un al doilea mandat și ești reprezentanta PSD, price s-ar spune în momentul ăsta, da? Pentru că ai nevoie de sprijinul partidului. Faptul că ești șefa PSD București, ești vicepreședinta...

Gabriela Firea: Mi-aș dori foarte mult ca guvernul să se îndrepte așa cum este normal să o facă către toate comunitățile și către bucureșteni.

Marius Tucă: Va fi o rectificare bugetară, nu?

Gabriela Firea: Da.

Marius Tucă: Care este suma de care are nevoie Capitala pentru a...

Gabriela Firea: Nevoia este de un miliard de lei dar măcar 700-800 de milioane sunt absolut necesare și eu am depus la Ministerul de Finanțe, m-am întâlnit cu domnul ministru Teodorovici de câteva ori.

Marius Tucă: Și când ar trebui să primești banii ăștia?

Gabriela Firea: La finalul lui iulie se realizează această rectificare care va fi simțită parțial în august și pe urmă în septembrie-octombrie. Se cunoaște la nivelul Ministerului de Finanțe situația Primăriei Municipiului București căreia i s-a tăiat din fondurile care i se cuveneau 30% la începutul anului și prin urmare se așteaptă acum o recuperare a acestor sume. Pentru cei care ne urmăresc și pentru cei care au și apetențe pentru cifre în medie în fiecare lună Primăriei Capitalei i se repartizau de la Ministerul de Finanțe, bugetul național, peste 300 de milioane de lei, au fost luni și cu 400, 500 de milioane.

Marius Tucă: În fiecare lună.

Gabriela Firea: Da, în anii trecuți în fiecare lună. Anul acesta am primit 160, 180, 200