Gabriela Firea, mesaj agramat: "Ce vremuri mai traiesc copii in ziua de azi!"

Gabriela Firea, fost primar al Capitalei si candidata din partea PSD pentru un fotoliu de senator, pare a calca pe urmele altor lideri PSD, in speta Viorica Dancila, in ceea ce priveste provocarile gramaticii limbii romane. In postarea ei legata de dificultatile scolii online, substantivul "copiii" este scris cu doi i, cand corect ar fi fost cu trei i.