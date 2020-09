Gabriela Firea, mesaj dur catre adversarii politici: 'Nu mor caii cand vor cainii'

Gabriela Firea, candidatul susținut de PSD la alegerile locale din București, a avut un mesaj dur către adversarii politici în ziua alegerilor.

„CA LA GUVERNARE SI LA PRIMARIE!

Pentru cei care DOAR i-au amendat pe romani in pandemie si AMENINTAT cu dosare penale! Pentru cei care DOAR au furat masti si materiale sanitare pentru clientii lor politici! Pentru cei care au adus incompetenta si jaful in ministere, angajand si toate rudele, si politrucii fara scoala si onoare! Pentru cei care si-au batut joc de romanii care au sunat in zadar zile intregi la DSP-urile din tara si din Bucuresti! Pentru cei care se opun dublarii alocatiilor, maririi salariilor profesorilor si pensiilor, pentru cei care au imprumutat tara si au falimentat bugetul pentru afaceri politice, am un singur lucru de spus :

NU MOR CAII CAND VOR CAINII!”, se arată în mesajul de pe Facebook postat de Gabriela Firea.

Citește și: Mihai Șora a votat - episod amuzant în secția de votare .