Gabriela Firea, mesaj EXPLOZIV pentru 'ministrul Otrava': DEMISIA! Ați comis un atentat la siguranța cetațenilor

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, lansează un atac extrem de dur la adresa ministrului Mediului, după ce acesta a spus că cetățenii din Capitală respiră aer toxic. Firea îi cere acestuia să își dea demisia pentru că a comis un atentat la siguranța cețățenilor din Capitală.

”Iata proba adevarului care doare : ministrul PNL al mediului minte! Pe cine vrea sa sperie si sa alunge din marile orase ale tarii? Pe cetateni, pe oficialii straini, pe turisti, pe incestitori? Penelistul specializat in tocat banii europeni in firme de apartament pentru protejarea a 3 serpi vrea sa determine relocarea tuturor afacerilor in Budapesta sau la Sofia? Vrea sa ramana cetatenii romani fara locuri de munca? Statul - si incompetentul Domn Catu -, fara taxele si impozitele incasate de la multinationale?

In serviciul cui este ministrul PNL al mediului cand minte ca in Bucuresti oamenii trebuie sa poarte masca de protectie si ca se respira otrava!?

Domnule minitru, dati-va demisia pentru acest atentat la siguranta cetatenilor!

In marile aglomerari urbane din tara exista poluare, sunt anumite ore si zile in care se depasesc valorile admise - e o realitate pentru care avem toti o raspundere, si guvernul, si autoritatile locale.

Dar a exagera abuziv, a induce panica in populatie, si a introduce acest subiect in batalia politica este foarte grav, nu doar imoral.

Aveti mai jos capturi de pe site-urile agentiilor de mediu din Bucuresti, Cluj, Iasi, Brasov, la final de an. O palma pe obrazul gros al unui ministru incompetent!

PS : Daca Romania va plati sanctiuni din partea Comisiei Europene pentru poluare, acestea vor fi pentru perioada 2010 - 2014. Soc total! Nu Firea era primar atunci! Iar in ultimii trei ani am luat masuri anti-poluare cat altii in 30.

I le voi dovedi maine si Domnului Ministru - Otrava, daca va binevoi sa vina la intalnirea solicitata.”, scrie Gabriela Firea.