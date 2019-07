Gabriela Firea nu exclude o candidatura la Cotroceni: Voi clarifica intentiile mele

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gabriela Firea nu a negat ca ar putea intra in cursa prezidentiala, dar s-a rezumat la a spune ca va clarifica acest aspect saptamana viitoare. "Eu nu am fost certata cu pesedistii sau cu PSD-ul. 100% ma voi implica in campania prezidentiala. Sunt membru PSD, chiar daca am fost data afara la un moment dat. Sunt membru PSD si imi doresc un candidat PSD la alegerile prezidentiale, pe care il voi sustine din tot sufletul. Sub nicio forma nu as fi de acord ca PSD sa arunce un iepure in cursa prezidentiala sau un candidat fara sanse", a spus Gabriela Firea, pentru Antena 3. Intrebata daca are de gand sa candideze la alegerile prezidentiale, Gabriela Firea a spus: "Saptamana viitoare o sa-mi reiau activitatea, a ...