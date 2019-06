Gabriela Firea, operata din nou. Cum o impiedica starea de sanatate sa vina la congresul PSD

Firea

Gabriela Firea, operata din nou dupa problemele la colon cauzate de misterioasa sarma! Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a declarat luni la sediul PSD ca nu va candida la nicio functie la nivelul conducerii partidului si nici macar nu va participa la congresul extraordinar care va avea loc la sfarsitul lunii, deoarece trebuie sa se opereze din nou.

Gabriela Firea, operata din nou pe colon

“Nu vor fi scoase la concurs ca la multinationala decat pozitia de presedinte, presedinte executiv si secretar – cele care sunt interimar. (…) Nu pot sa particip la congres pentru ca exact in acea perioada eu am programata acea interventie chirurgicala.

Teoretic, orice se poate reprograma, doar nu ma operez in strainatate, la un profesor mare care nu ma primeste decat in ziua si noaptea aceea. Ma operez in Romania, la Spitalul ‘Cantacuzino’, cu aceiasi medici extraordinari cu care am fost si in operatia anterioara”, a afirmat Firea.

Gabriela Firea asteapta rezultatul cercetarii pentru desemnarea prezidentiabilului PSD

Vicepresedintele PSD a subliniat ca nu se teme de competitie. “Nu ma tem de competitie, dar trebuie sa-ti doresti foarte mult un anumit lucru. Sunt mai multe aspecte pe care nu pot sa le spun in fata dumneavoastra, chiar nu ma fortati sa spun anumite lucruri, pentru ca nu ar fi corect, ele trebuie spuse in partid si acolo sa ramana.

Si asa, ce citesc dupa sedinte pe asa-zisele site-uri si surse ma ingrozesc si ma intreb de multe ori daca am participat la aceeasi sedinta. 5% este adevarat, dar pana la 100% este mult”, a mai afirmat Gabriela Firea.

Gabriela Firea a evitat sa spuna daca va candida la prezidentiale! Vicepresedintele PSD a spus ca PSD va comanda o cercetare stiintifica pentru a se vedea de ce a scazut atat de mult in preferintele electoratului. Firea a mai spus ca cercetarea respectiva va spune si care ar fi candidatul ideal pe care partidul sa-l desemneze pentru alegerile prezidentiale.

