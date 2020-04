Gabriela Firea: Prima donație de echipamente și produse sanitare destinate spitalelor si centrelor sociale din Bucuresti

Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, anunță că a primit, la Arena Nationala, din partea Ambasadorului Republicii Turcia in Romania, Excelenta Sa, Füsun Aramaz, si a presedintelui Asociatiei Oamenilor de Afaceri Turci, Guven Gungor, prima donatie de echipamente si produse sanitare destinate spitalelor si centrelor sociale din Bucuresti.

„#ProtectiePentruMedici #Donatie #Solidaritate #Impreuna

Am primit astazi, la Arena Nationala, din partea Ambasadorului Republicii Turcia in Romania, Excelenta Sa, doamna Füsun Aramaz, si a presedintelui Asociatiei Oamenilor de Afaceri Turci, Guven Gungor, prima donatie de echipamente si produse sanitare destinate spitalelor si centrelor sociale din Bucuresti.

Multumesc Excelentei Sale, doamana ambasador Füsun Aramaz, si presedintelui Asociatiei Oamenilor de Afaceri Turci, Guven Gungor pentru generoasa donatie facuta astazi pentru Bucuresti.

Cu putin timp in urma am transmis rugamintea catre mai multe ambasade de a primi sprijin pentru spitalele din Capitala si pentru directiile noastre de asistenta sociala. Iata ca a venit un raspuns consistent din partea Turciei.

Este vorba de peste 33 de mii de produse, constand in materiale de protectie pentru medici, obiecte de mobilier, electrocasnice si articole de uz personal, care pot fi folosite atat in carantina cat si in spitale si in centrele sociale.

Au fost donate frigidere, masini de spalat, pilote, inclusiv de mobilier, necesare in aceasta perioada foarte grea pe care o traversam cu totii si pe care speram sa o depasim cu bine prin solidaritate, generozitate si intelegere.

Acesta este primul ajutor dat de Turcia pentru România, urmand și alte donații, atat pentru spitale cat si pentru direcțiile de asistență socială si pentru persoanele din carantină sau izolare.

Primaria Capitalei asigura finantare si suport logistic, insa, pentru că aceste aprovizionări și achiziții trebuie să se facă continuu, pentru că în această perioadă în spitale se consuma foarte multe materiale de protecție, orice spijin este foarte necesar.

Ambasadorul Republicii Turcia in Romania, E.S. Füsun Aramaz:

„Traversam o perioada dificila din cauza pandemiei de coronavirus, care afecteaza intreaga lume. In astfel de vremuri grele, cea mai importanta este solidaritatea globala si intre natiunile prietene. Oferim astazi materiale sanitare necesare spitalelor din Bucuresti, stranse printr-o campanie initiata de oamenii de afaceri turci din Romania. Doar impreuna, prin solidaritate intre Romania si Turcia, dar si in intreaga lume, putem depasi aceasta criza. Imi exprim recunostinta pentru personalul medical din cele doua tari, dar si de pe intregul glob, care lupta in linia intai cu aceasta pandemie”.

De asemenea, presedintele Asociatiei Oamenilor de Afaceri Turci, Guven Gungor a declarat: „Prin această contribuție incercăm să venim în sprijinul celor care suferă dar și al celor care duc lupta în prima linie, pentru nevoile lor de zi cu zi. Prin aceast sprijin, noi dorim sa le transmitem românilor că suntem împreună, suntem alături de ei””, se arată pe pagina de Facebook a Gabrielei Firea.