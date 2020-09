Gabriela Firea pune presiune pe Nicușor Dan: Haideți cu toții la teste!

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține că ea se va supune oricărui tip de test, dar îi invită și pe contracandidații ei să facă același lucru.

”Keep calm! Am fost si raman pro-testare! Raspund prezent oricarui tip de test. Viata si activitatea mea sunt carti deschise. S-au straduit diversi sa-mi rescrie biografia dar au obtinut efectul contrar. Oamenii nu pot fi pacaliti. Adevarul este mai puternic decat orice strategie costisitoare de campanie.

Daca ar fi cumparat masti, dezinfectanti si alte lucruri folositoare din milioanele aruncate in campanie, ar fi avut cu totii mai mult de castigat.

Mi-am facut toate testele solicitate pana acum. Raspund prezent si celor propuse azi, precum si celor viitoare.

Ii astept si pe ceilalti inscrisi in cursa pentru Primarie sa procedeze la fel.

Tratament egal, da?

In 4 ani, am fost cea mai controlata persoana publica iar institutia pe care o conduc cea mai verificata. Am iesit mereu bine din toate aceste evaluari, audituri, anchete, cercetari.

De aceea, toate defaimarile aruncate in spatiul public, in ultimele zile, se vor risipi de luni ca praful in neant.

Deci, haideti cu totii la teste. De oricare! Eu ma prezint! Unde? Cand?”, scrie Gabriela Firea.