Gabriela Firea: Putem sa normalizam orice relatie care la un moment dat a capatat accente polemice, chiar tensionate

Primarul general, Gabriela Firea, a declarat că dacă preşedintele PSD, Liviu Dragnea, premierul Viorica Dăncilă şi ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, înţeleg să normalizeze relaţia cu Primăria Capitalei, este în interesul bucureştenilor şi nu are cum să refuze "o astfel de atitudine".

Firea a spus într-o intervenţie telefonică la Antena 3 că doreşte să-şi ducă mandatul de primar la bun sfârşit cu realizări, că sunt foarte multe probleme şi bani foarte puţini.Întrebată dacă, în contextul în care a avut probleme medicale în aceeaşi perioadă cu Liviu Dragnea, fiecare dintre ei s-a gândit la împăcare, Firea a răspuns: "Cred că orice persoană de bună-credinţă înţelege că putem să discutăm orice subiect care ţine de interesul cetăţenilor şi să normalizăm orice relaţie care la un moment dat a căpătat anumite accente polemice, poate chiar mai mult decât polemice, şi anume, tensionate. Eu aş vorbi despre o normalizare a relaţiilor, nu neapărat despre o înteţire a tensiunilor sau împăcări, ci normalizare a unei situaţii".Ea a amintit că, în urmă cu două săptămâni şi jumătate, a avut o intervenţie chirurgicală la colon, precizând că, în perioada de spitalizare, în primul rând familia şi prietenii i-au fost alături, dar că au fost şi politicieni care i-au trimis mesaje de însănătoşire sau flori."Au fost şi câţiva oameni politici care au dorit să-mi transmită mesaje de sănătate, de însănătoşire grabnică, chiar unii mi-au transmis flori la spital, domnul Călin Popescu-Tăriceanu, şi îi mulţumesc, domnul Dragnea, doamna prim-ministru Viorica Dăncilă, domnul Victor Ponta şi alţi colegi sau foşti colegi din politică şi le-am mulţumit tuturor pentru intenţiile bune, sunt convinsă că au fost sinceri în demersul lor", a spus Firea.În ceea ce priveşte problemele Capitalei, ea a menţionat că a transmis şefului statului, preşedintelui Senatului, al Camerei Deputaţilor, premierului şi miniştrilor de resort adrese prin care a atras atenţia asupra pericolului pentru abonaţii RADET din Bucureşti dacă regia nu fuzionează cu ELCEN.Firea a adăugat că le-a trimis adrese prin care le-a descris cu cifre concrete "deficitul imens" pe care-l are bugetul Capitalei. "E vorba despre faptul că lună de lună Primăria Capitalei primeşte mult mai puţini bani decât primea în lunile respective în anii trecuţi. Ca un exemplu, în luna februarie a anului trecut Primăria Capitalei a primit de la Ministerul de Finanţe 500 de milioane de lei, anul acesta, abia 200. Noi vom ajunge în situaţia să plătim doar salariile, utilităţile şi să nu mai plătim investiţiile, ceea ce nu ar fi normal, nu ar fi corect. (...) Avem 19 spitale în administrare, avem subvenţia la transport, la energie termică, avem foarte multe şantiere începute", a declarat edilul general, subliniind că trebuie continuată această dezvoltare."Domnul Dragnea m-a sunat în prima zi în care am revenit din spital, mi-a spus că a primit acele adrese şi că doreşte să rezolve parte dintre problemele pe care Primăria Capitalei le are în această perioadă. Am înţeles din acest mesaj că doreşte cumva să normalizeze relaţia dintre preşedintele PSD şi primarul general, fost om cu funcţii în PSD, acum simplu membru de partid, ceea ce cred că e de bun augur pentru cetăţeni. Eu cred că dacă aş refuza acest sprijin din partea Guvernului, a ministerelor care sunt acum coordonate de către reprezentanţi ai coaliţiei PSD-ALDE, aş fi blamată pentru faptul că ţin mai mult la orgoliul meu personal decât la interesul bucureştenilor", a susţinut Firea.