Gabriela Firea, raspuns fulger la SOLICITAREA DISPERATA a Corneliei Catanga

După ce Cornelia Catanga s-a plâns că nu are o locuință și i-a cerut ajutorul Gabrielei Firea, aceasta i-a răspuns în direct la România TV și a promis că o va ajuta.

„Sunt sensibilă la orice situație de acest gen nu doar de ce prezentată de familia domnei Catanga, am să fac tot ce se poate, în limita legislației și a spirtului legii, mă voi apleca cu drag și asupra dosarului doamnei Catanga. Mâine o va suna consiliera mea care ține oricum legătura cu domnia sa și cu care s-a mai întâlnit, și încercăm să vedem dacă există posibilitatea eliberării unui apartament existent sau să facem eforturi pentru a cumpăra, pentru că așa este normal” a declarat Gabriela Firea

Citește AICI detalii despre DRAMA trăită de polițista care a făcut PRAF sistemul - Mărturie CUTREMURĂTOARE

După ce a trecut pe lângă moarte, Cornelia Catanga a acordat primul ei interviu pentru România Tv. Cântăreața de muzică lăutărească a mărturisit că nu mai are bani să plătească chiria, motiv pentru care stă momentan la niște prieteni. Îndrăgita artistă este convinsă că supărările și gândurile negre sunt sursa problemelor de sănătate, potrivit Spy News.

„Da, mămico, am slăbit. De supărări. N-am putut să stau (c.n. fără fiul meu). Am mai avut și niște alte chestii. Am fost păcălită. Am fost păcăliți. (...) Cum să mă simt? Mă simt bine? Sunt acasă, sub monitorizare”, a spus Cornelia Catanga, la RomâniaTV.

Mai mult, artista a lansat un apel disperat către Gabriela Firea, în speranța că Primarul General al Capitalei i-ar putea oferi o casă. „Vă cad în genunchi”, a spus cântăreața.

„Sunt un om care nu mai pot să-mi fac meseria. Mai văd doar 3%. Am o boală care duce la orbire”, a mai spus Cornelia Catanga.