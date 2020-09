Gabriela Firea, reactie la inregistrarea cu Nicusor Dan: 'Cel care se prezinta ca fiind salvatorul Bucurestiului se dovedeste a fi frate cu interlopi'

Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, reacţionează la înregistrarea difuzată de Dana Budeanu, în care Nicuşor Dan poartă o discuţie cu un reprezentant al Primăriei Sectorului 4, încercând să intervină pentru un controversat om de afaceri. Firea afirmă că Nicuşor Dan se dovedeşte a fi frate cu interlopii.

În înregistrare se poate auzi cum Nicușor Dan își folosește influența pentru a ajuta niște oameni de afaceri din Sectorul 4 să nu fie sancționați de către Primăria Sectorului 4. Pe înregistrare este rostit numele unui controversat om de afaceri și se pare că ar fi vorba despre Mihai Mitrache, cel care are mai multe probleme cu Primăria Sectorului 4 din cauza unei locații din ”Parcul Lumea Copiilor”.

"Oamenii merita sa stie adevarul! Usor, usor, ies la lumina secrete rusinoase. Au trecut 8 ore vinovate de la publicarea in presa a inregistrarii unei convorbiri telefonice in care candidatul “Dreptei Aproape Unite” face trafic de influenta si santaj la o primarie de sector, in favoarea unui controversat om de afaceri - considerat chiar interlop -, din cauza implicarii sale in activitati cu droguri, trafic de persoane etc, si care a construit ilegal o cladire (restaurant) in Parcul Tineretului.

De atunci, dinspre candidatul respectiv si partidele care il sustin se aude doar... o tacere asurzitoare!

Oamenii nu pot fi mintiti la nesfarsit!

Cel care se prezinta ca fiind salvatorul Bucurestiului se dovedeste a fi “frate” cu interlopi.

Asta dupa ce a aflat o tara intreaga fapul ca, in actualul mandat de deputat, a primit foloase necuvenite - 50 000 de euro-, tot de la niste afaceristi, pentru a-i reprezenta. Suma reala probabil este mult mai mare. Doar atat a trecut in declaratia de avere", scrie Gabriela Firea pe Facebook.

Între timp, Nicuşor Dan a reacţionat, susţinând că înregistrarea nu arată nimic compromiţător.