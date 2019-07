Gabriela Firea, replica dura pentru analistul Bogdan Chirieac: Induce publicul in eroare, este o mare nedreptate

Gabriela Firea îi dă o replică dură analistului Bogdan Chirieac, după ce acesta a afirmat că scorul prost al PSD la alegerile europarlamentare în Capitală i se datorează primarului general al Capitalei.

"Nici prin cap nu mi-ar fi trecut sa am o interventie publica in aceasta perioada, dar spiritul de gazetar nu imi da pace. Fostul meu coleg Bogdan Chirieac a intrat la mai multe posturi tv inducand publicul in eroare, afirmand ca faptul ca in toate sondajele am fost impreuna cu dl presedinte Iohannis pe primele locuri. Nimeni nu a contestat sondajele, dar iata ca in aceasta perioada colegul nostru pur si simplu anuleaza toata munca de cercetare a ultimilor ani. A venit acum ca analist politic si a afirmat ca PSD a obtinut la alegeri 16% din cauza mea sau a primarilor de sector. Este o jignire. In primul rand eu nu am fost implicata in campania pentru europarlamentare. Eu nu eram presedinte PSD Bucuresti. Am avut un conflict cu domnul Dragnea, am fost scoasa din toate sedintele de campanie, nu am fost invitata, nu am avut nicio contributie. S-a vazut ce scor s-a luat cand am condus eu campania, PSD a luat peste 40%. Acest scor domnul Chireac inceaca sa mi-l plaseze mie, dar este o mare nedreptate", a declarat Firea la Antena 3.