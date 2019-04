Gabriela Firea replica EXPLOZIVA la zvonurile privind DEMISIA: Imi pare rau sa le stric euforia

În mediul politic s-a zvonit, în ultimele zile că primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, ar avea mari probleme de sănătate și ar urma să își dea demisia. În replică, Firea susține că nici nu se pune problema și, mai mult, intenționează să candidee pentru un nou mandat.

”Desi au trecut doar 2 saptamani si jumatate de la interventia chirurgicala dificila la colon, la care am fost supusa, la Spitalul Cantacuzino din Capitala, de luni mi-am reluat activitatea la birou. Multa munca, multa implicare, consum nervos. Dar, merg inainte, nu ma plang si nu ma abat niciun milimetru de la ce am promis. Azi circula un zvon otravit prin mediul politic si presa : ca nu am mai trecut pe la birou, ca imi voi anunta demisia in curand, se cauta deja si inlocuitori. Sunt convinsa ca multi m-ar vrea plecata, pentru ca am starpit retelele de interese obscure din Primaria Generala. Dar sunt si mai multi, oameni de buna credinta si onesti, care vor sa-mi duc mandatul la bun sfarsit iar la anul sa candidez din nou.

Știu că nu se cade să lăsăm adevărul să strice o știre atât de spumoasa dar, pentru a-i liniști pe cei care îmi poartă de grijă și pentru a le tulbura euforia celor care și-ar dori asta, sunt cât se poate de întreagă și aptă de muncă, nu mă țin captivă nici doctorii si nici extratereștrii, ci poate doar colegii mei de la Primarie, din imaginea alăturată, imortalizată chiar acum, în sala noastră de ședințe de lucru.

Pana la urmatoarea (si ultima, sper) interventie chirurgicala de peste circa o luna, pe care am anuntat-o in postarea de la externare, sunt la birou, in plina activitate, chiar daca din cauza perioadei normale de refacere dupa operatie, nu am multe aparitii publice.”, scrie Gabriela Firea.