Gabriela Firea, replica EXPLOZIVA pentru Robert Negoița: Sa-și vada carențele de caracter și profesionale

Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, este într-un război deschis cu Robert Negoiță, primarul Sectorului 3. După atacul lui Negoiță, Firea îi recomandă acestuia să se uite mai bine în curtea proprie și să vadă că omul pe care l-a susținut la Capitală a luat un procent infim.

Citește și: HARTA primarilor municipiilor reşedinţă de judeţ - PNL obţine cele mai multe mandate, în ciuda loviturilor date de USR

“ Bucurestenii decid cine este si cine nu este competent!

Am fost votata intr-un procent mare la Primaria Capitalei, aproape 40% iar in Consiliul general vom avea 21 de consilieri generali social democrati. Dl Negoita nu a reusit sa intre in CGMB.

A promis ca finalizeaza parcarea de la Decebal anul trecut. Si-a depasit cu mult termenul asumat plus ca are probleme grave cu structura de rezistenta a parcarii si inundatii.

Eu mi-am finalizat la timp toate proiectele incepute si am demarat altele noi. Cred ca cei care se cred cei mai buni in administratie, dar doar din gura, trebuia sa revina cu picioarele pe pamant si sa-si vada carentele profesionale si de caracter”, scrie Gabriela Firea.