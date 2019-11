Gabriela Firea s-a delimitat de ”Cex-ul paralel” al lui Ciolacu. Lideri PSD din teritoriu negociaza debarcarea Vioricai Dancila

Gabriela Firea s-a delimitat luni seara de reuniunea unor lideri PSD in biroul lui Marcel Ciolacu de la Palatul Parlamentului, in care se negociaza termenii inlaturarii Vioricai Dancila de la sefia PSD, primarul general afirmand ca nu participa la „Cex-uri paralele”. In cursul diminetii, insa, Firea a atacat-o pe Dancila, despre care a spus ca scoate PSD ”pe usa din dos a istoriei”.

„Sunt acasa, cu familia, ca orice mama neparalela cu familia ei… nu sunt la “Cex-ul paralel” de la Parlament, cum titreaza unele site-uri. Cand am ceva de spus, nu ma ascund, nu ma sfiesc”, a scris Gabriela Firea pe contul ei de Facebook.

In cursul diminetii, insa, Firea a atacat-o pe Dancila, spunand ca nu este de acord cu numirea lui Gabriel Oprea in functia de vicepresedinte a PSD.

”Doamne, chiar vreti sa iesim pe usa din dos a istoriei?”, a scris Firea.

Revenind la intalnirea organizata de Marcel Ciolacu, surse din partid citate de Digi24 spun ca acesta a adunat in birou sau peste 25 de lideri PSD din toata tara, cu care negociaza strategia inlocuirii Vioricai Dancila de la conducerea partidului.

Presedintele Camerei Deputatilor, in jurul caruia pare a se coagula viitoare structura de conducere a PSD, a confirmat in cursul zilei ca a avut o intalnire cu Viorica Dancila.

Marcel Ciolacu a spus ca a fost o discutie ”calma, asezata si productiva”, dar mai mult surse din PSD au precizat ulterior ca, in cadrul intalnirii, ar fi fost obtinut acordul Vioricai Dancila de a demisiona, in schimbul mai multor favoruri, printre care si asigurarea unui post de parlamentar la viitoarele alegeri.

Ciolacu le-ar mai fi spus liderilor PSD ca Dancila era inca marcata de situatia de dupa alegerile prezidentiale.

Lideri din teritoriu, in biroul lui Ciolacu

Dupa demisia Vioricai Dancila, partidul ar urma sa fie preluat, pana la Congres, de o conducere colectiva, asigurata de Marcel Ciolacu, in pozitia de presedinte interimar si de alti cinci lideri cu atributii executive.

Formula de conducere este discutata chiar la aceasta ora, precum si numele celor care vor ocupa pozitiile respective, arata Digi24.

Printre numele vehiculate se numara Paul Stanescu, Claudiu Manda, Ionel Arsene, Niculae Badalau si Eugen Teodorovici, pe care liderii PSD incearca sa il convinga sa nu ramana interimar dupa demisia Vioricai Dancila. Teodorovici este presedintele executiv al partidului, numarul doi in PSD.

La intalnirea de la Parlament sunt prezenti lideri din teritoriu printre care Paul Stanescu (PSD Olt), Niculae Badalau (PSD Giurgiu), Marian Oprisan (PSD Vrancea), Ionel Arsene (PSD Neamt), Dan Nica (PSD Galati), Horia Teodorescu (PSD Tulcea), dar si liderii din Bucuresti.

Nu este insa exclus ca pana maine, cand are loc sedinta CEx, Viorica Dancila sa se razgandeasca, sustin surse din partid.

Congresul care va alege noua conducere a Partidului Social Democrat va fi organizat, cel mai probabil, la inceputul anului viitor.

