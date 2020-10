Gabriela Firea sare la gatul ministrului Transporturilor, dupa ședința cu Nicușor Dan: 'Pana acum, nu v-a pasat de oameni? I-ați chinuit intenționat!'

Gabriela Firea iese la atac după ce ministrul Transporturilor Lucian Bode a declarat, după ședința cu premierul Orban și primarul ales Nicușor Dan, că va „găsi soluții pentru traficul din Capitală”.

„Până acum, nu v-a păsat de oameni? I-ați chinuit intenționat!”, scrie Firea pe Facebook.

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a discutat vineri cu premierul Ludovic Orban şi cu primarul general ales, Nicuşor Dan, despre un proces amplu de construcţie a infrastructurii de transport în municipiul Bucureşti şi în regiunea Ilfov.

"Am găzduit astăzi (vineri - n. r.), la sediul Ministerului Transporturilor, o primă întâlnire de lucru având drept obiectiv principal analiza portofoliului de proiecte de infrastructură de transport pe toate modurile: rutier, feroviar, metrou, aerian din regiunea Bucureşti-Ilfov. Am vorbit despre proiectele care vor transforma Bucureştiul în noul Bucureşti, un Bucureşti durabil, modern, conectat interior şi exterior cu un sistem modern de transport", a arătat ministrul.

Potrivit acestuia, este nevoie de un parteneriat solid între administraţia centrală şi locală şi de o viziune comună de dezvoltare.



"Am dat startul unui proces amplu de construcţie, în care am setat viziunea coerentă de dezvoltare a Bucureştiului şi a regiunii Bucureşti-Ilfov din punctul de vedere al infrastructurii de transport, am prezentat stadiul pe fiecare proiect de dezvoltare şi am prezentat planul investiţional pentru următorii 10 ani, cu focusare pe regiunea Bucureşti-Ilfov", a mai spus oficialul ministerial.



El şi-a exprimat speranţa că aceste întâlniri vor avea loc cu regularitate.



"Am şi stabilit un mod de lucru, imediat ce domnul primar general îşi va prelua mandatul", a adăugat Bode.