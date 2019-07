Gabriela Firea se amuza de scorul ridicol pe care Dancila il are in sondaje: 'Vor prelua un partid cu 10%'

Primarul General, Gabriela Firea a vorbite despre poziția în sondaj a președintelui PSD Viorica Dăncilă. Firea susține că Dăncilă este situată mult sub scorul partidului, iar cu o puternică mobilizare ar putea ajunge la aceleași procente pe care PSD le are în acest moment: 26%.

”Nu pot să mă alătur celor care gândesc de următoarea manieră: haideți să meargă doamna premier în candidatură, are procentul real sub partid, chiar dacă cu niște eforturi de reorganizare va obține un procent fix cât partidul, adică 26 % cât se spune acum, sau că e o mare performanță creșterea, că am auzit zilele trecute că este pe trend de creștere, avea 15% acum o lună și acum are 17% și lasă să greșească actuala conducere și venim noi din urmă și preluăm partidul. Teama mare este că poate merge și pe acest truc, dar cu ce riscuri? Vor prelua un partid cu 10%. Cei care păsuiesc conducerea partidului au introdus acest element, care mi se adresează, să alegem un candidat neconflictual care să nu deranjeze pe nimeni, nici la interior, nici la exterior. Păi într-adevăr, vom rezolva și cu șefii cu un președinte neconflictual, vom rezolva și cu vizele pentru Statele Unite tot cu un președinte neconflictual, ne vom duce să facem figurație la marile reuniuni internaționale tot cu blândețe cu o atitudine conciliantă”, a explicat Firea.