Gabriela Firea: 'Va invit la o expoziție unica! Atat pentru adulți, cat și pentru tineri și copii! Nu veți regreta!' / FOTO

Primarul general Gabriela Firea a lansat, pe Facebook, invitația bucureștenilor și nu numai de a vizita o expoziție de artă.

"Va invit la o expozitie unica! Atat pentru adulti, cat si pentru tineri si copii! Nu veti regreta! Chiar si in pandemie, cultura este cea care ne salveaza spiritul! Cea de-a șaptea ediţie a Pavilionului de Artă București — Art Safari, cel mai amplu eveniment dedicat artei din România, aflat sub patronajul Primăriei Capitalei și UNESCO, are loc în perioada 11-20 septembrie 2020, în Victoria Tower (Calea Victoriei 15), în condițiile de siguranță cerute prin legea ce reglementează activitatea muzeelor.

Citește și: Doliu în lumea politică: A murit în timp ce se afla în campanie electorală. Viza funcția de președinte al Consiliului Județean Dolj .

Printre noutățile anunțate în cadrul ediției din acest an se numără o amplă expoziție cu lucrări ale lui Sabin Bălașa, pictor contemporan celebru în anii ‘80-‘90, cea mai mare expoziție din ultimii 50 de ani dedicată maestrului Gheorghe Petrașcu și o expoziție în premieră națională semnată de Guerrilla Girls, grup a cărui artă a făcut înconjurul lumii.

Art Safari va organiza și o expoziție care va avea în centru lucrări de artă create de copii în perioada în care au stat acasă", a scris Gabriela Firea.