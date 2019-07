Gabriela Firea, vești URIAȘE pentru elevii din Capitala: excursii oferite de primarie

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a explicat că în această vară, prin intermediul programului PROEDUS, mii de elevi merituoși din Capitală vor merge în tabere la mare, la munte sau în Grecia.

”Peste 1500 de elevi bucuresteni merituosi isi petrec in aceste zile vacanta in taberele organizate de Primaria Capitalei, prin Proedus, la Costinesti, Neptun, Predeal sau in Grecia. Mai mult de 3000 de copii au participat deja la taberele organizate de Primaria Capitalei.

Primaria Municipiului Bucuresti, prin PROEDUS – Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti, deruleaza, in perioada iunie-septembrie 2019, proiectul “Tabara Elevilor Activi si Merituosi – TEAM 2019”.

Proiectul este dedicat elevilor bucuresteni din clasele V - XII cu rezultate scolare si extrascolare deosebite, precum si elevilor implicati activ in activitati de voluntariat, activitati sportive sau cultural-artistice, organizate de PROEDUS, sau in parteneriat cu acesta.

Seria de tabere nationale si internationale, reunite generic sub denumirea “Tabara Elevilor Activi si Merituosi – TEAM 2019” a debutat in luna iunie, iar de atunci, 3000 de elevi au participat deja la taberele de merit de la Costinesti, Neptun, Predeal si Paralia Katerini, Grecia.

Proiectul va continua pe tot parcursul verii, urmand ca, pana in luna septembrie, inca 12.500 elevi bucuresteni sa mearga in tabere.

Calendarul taberelor este urmatorul:

· Costinesti - 10 serii, in perioada 25 iunie - 4 septembrie

· Neptun Comorova - 10 serii, in perioada 25 iunie - 3 septembrie

· Predeal - 10 serii, in perioada 26 iunie - 4 septembrie

· Grecia – Paralia Katerini - 14 serii, in perioada 14 iunie – 8 septembrie.



Taberele au durata de 6, respectiv 7 zile, iar participantii au asigurate gratuit cazarea si masa in regim de pensiune completa sau demipensiune.

Taberele in Grecia

Peste 600 de elevi, distribuiti in 4 serii, au beneficiat pana in prezent de taberele PROEDUS organizate in zona continentala a Greciei si de programul variat care a inclus si o serie de excursii optionale in locatii cu rezonanta istorica si culturala universala - Meteora, Olimp, Salonic sau Atena.

Taberele pe litoralul romanesc: Neptun si Costinesti

Taberele de la Neptun sunt dedicate elevilor de gimnaziu, iar pana in acest moment aproximativ 600 de tineri au beneficiat de un program recreativ corespunzator varstei lor, avand in prim plan dezvoltarea personala si interactiunea participantilor, adecvat mediului de tabara si care sa asigure siguranta acestora.

Taberele din statiunea Costinesti sunt dedicate exclusiv liceenilor, iar pe parcursul celor doua serii de tabara desfasurate pana acum, peste 1500 de tineri bucuresteni au fost recompensati pentru rezultatele scolare si extrascolare foarte bune.

Taberele organizate la Costinesti sunt structurate ca tabere tematice si de merit si ofera liceenilor bucuresteni un program de initiere si formare in Jurnalism, conceput interactiv, astfel incat la finalul acestuia fiecare elev sa fie capabil sa scrie o stire, sa ia un interviu sau sa realizeze un fotoreportaj.

Taberele la munte

In zona montana, taberele PROEDUS din statiunea Predeal, au adus impreuna pana la acest moment peste 300 de elevi de gimnaziu si liceu. Avand in vedere specificul zonei de desfasurare a taberei, programul include aproape zilnic trasee montane catre diferite puncte de referinta, precum: Cabana Trei Brazi, Cabana Susai, Cabana Cioplea, Cabana Bucegi, Babele sau excursii cu trenul la Brasov, Sinaia si Busteni.

Stagii de formare profesionala pentru profesori

In paralel, PROEDUS dedica o parte importanta a activitatii sale mediului educational preuniversitar bucurestean, prin organizarea de proiecte si programe extracurriculare ce urmaresc formarea de profesori si cadre didactice performante si dedicate scopului educational.

In acest sens, vara 2019 a adus impreuna in Grecia, in statiunea Agia Triada de langa Salonic, pana in acest moment, 200 de profesori, participanti la stagiile internationale de formare PROEDUS.

De asemenea, incepand cu data de 15 iulie 2019, alte 500 de cadre didactice din scolile bucurestene sunt asteptate in statiunea Vama Veche, in cadrul a cinci stagii de formare profesionala.

Proiectul “Tabara Elevilor Activi si Merituosi – TEAM 2019” isi propune mai mult decat recompensarea elevilor bucuresteni. Pe termen mediu si lung se urmareste motivarea tinerilor in vederea continuarii implicarii active in actiuni ce conduc atat la dezvoltarea personala a indivizilor, cat si la consolidarea unui mediu social si educativ sanatos si performant, care sa serveasca drept baza pentru urmatoarele generatii de tineri bucuresteni.”, arată Gabriela Firea.