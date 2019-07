Gabriela Firea vrea sa candideze pentru un nou mandat de primar al Capitalei

Firea

Gabriela Firea a anuntat, joi, la ”Marius Tuca Show”, ca va candida din nou pentru postul de primar general al Bucurestilor la alegerile locale din 2020.

"Vreau sa candidez la Primaria Generala pentru ca este firesc sa continui ce am inceput", a declarat Gabriela Firea. Ea a spus ca este foarte atasata de proiectele pe care le-a demarat in primii ani de mandat si ca vrea sa le finalizeze.

"La primaria Capitalei sunt determinata sa finalizez tot ce am inceput. Intr-un an-doi se vor putea vedea toate proiectele pe care le-am inceput", a spus Firea. Ea a afirmat ca speculatiile privind candidatura sa pentru functia de sef al statului au inceput odata cu anuntul facut de catre Liviu Dragnea, in seara alegerilor din 26 mai.

Firea sustine ca a fost luata pe surprindere de afirmatiile lui Dragnea, mai ales ca declaratia venea la capatul a 8-9 luni de relatii foarte tensionate cu fostul presedinte al PSD. "Ar fi pagubos ca peste 8-9 luni presedintele partidului sa vin sa spuna ca eu as fi fost cel mai bun candidat la prezidentiale", a comentat Firea.

Ea a sustinut ca, in perioada in care a fost spitalizata, medicii ei au fost abordati din persoane din mediul politic pentru a obtine informatii legate de starea ei de sanatate. "Credeam ca nu ma mai mira nimic, dar am fost surprinsa neplacut sa aflu ca au fost persoane importante care au mers in zona medicala sa se intereseze privind boala mea si cat de grava este situatia (…) S-au interesat daca este foarte grav, daca pot rasufla usurati ca nu voi fi combatant pentru primaria Capitalei sau pentru alte batalii politice", a spus Firea.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.