Gabriela Firea vrea sa transforme 600 de autobuze vechi in vehicule pe gaz si in troleibuze. Investitia este estimata la 150 milioane de euro

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunta un proiect pilot prin care vrea sa transforme vehicule poluante din parcul Societatii de Transport Bucuresti, in unele moderne. Astfel, ar urma, ca in cadrul unui proiect care ar costa 150 milioane de euro, 600 de autobuze vechi ale STB sa fie transformate in unele cu gaz natural comprimat, Euro 6 sau troleibuze.