Gabriela Ruse, eliminata in calificari la Australian Open

Ancheta in Dosarul Caracal, in care Gheorghe Dinca este acuzat ca le-a rapit si ucis pe adolescentele Luiza Melencu si Alexandra Macesanu, a costat peste 745.600 de lei, procurorii DIICOT cerand ca Dinca sa fie obligat la plata cheltuielilor judiciare.

Numarul persoanelor deja infectate de virusul misterios care a aparut in China este mult mai mare decat arata cifrele oficiale, sustin oamenii de stiinta, citati de BBC. Patruzeci si unu de cazuri ale noului virus au fost confirmate de laborator, insa expertii din Marea Britanie estimeaza ca cifra se apropie de 1.700.

Partidul Ecologist Roman (PER) a sarbatorit joi 30 de ani de la constituire. Cu acest prilej, pe langa evenimentul in sine, care a avut loc la Romexpo, cei de fata au analizat si evolutia din acest timp a PER, pe care au considerat-o destul de buna si eficienta.